Von Tim Nagengast

Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2017 hat der Gemeinderat am Dienstagabend ein Investitionspaket über zwölf Millionen Euro geschnürt. Gleichzeitig soll der begonnene Konsolidierungskurs fortgesetzt werden. Denn erneut kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Grenzach-Wyhlen. Die Kommune greift tief in die Tasche: Größte Brocken im laufenden Haushaltsjahr sind der Bau des neuen Kindergartens „Löwenzahn“ für fünf Millionen Euro (siehe Bericht auf der folgenden Seite) sowie die Mensa für die Bärenfelsschule für rund drei Millionen Euro (wir berichten noch). Dominierend sind ferner Straßenbauprojekte wie die Gewerbeverbindungsstraße sowie Abschlussmaßnahmen an der Querspange Wyhlen und am Hornrain. Rund eine Million Euro soll für die Generalsanierung der Hochrheinhalle ausgegeben werden. Alles in allem sprach Bürgermeister Tobias Benz von einem „ambitionierten Programm“.

Ansonsten haben Verwaltung und Gemeinderat im Vergleich zum Haushaltsentwurf nur noch an kleineren Stellschrauben gedreht. Her­ausgefallen ist beispielsweise die Planung für den Bau des Park & Ride-Platzes am Wyhlener Kreisel (siehe Bericht auf der folgenden Seite).

Was den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt betrifft, erwartet der Verwaltungschef im laufenden Jahr noch eine Verbesserung, dies beispielsweise dank anstehender Grundstücksverkäufe.Ggenerell werde sich die Liquidität der Gemeinde aufgrund des großen Investitionspaketes zwar verringern. „Aber dadurch schaffen wir ja auch neue Werte – immer noch besser, als 0,4 Prozent Negativzinsen zu zahlen“, beleuchtete Benz seine Strategie. Damit spielte er unter anderem auf den Schachzug an, dass die Gemeinde den Eigenbetrieben rund 5,5 Millionen Euro Trägerkredite gewähren wird. Diese Beträge seien jederzeit wieder abrufbar, ergänzte Benz. Gleichzeitig ruhen seine Hoffnungen auf Einsparungen im Verwaltungsbereich, die durch die Optimierung von Abläufen erzielt werden sollen. Stichworte: Organisationsuntersuchung, Einführung einer zentralen Vergabestelle.

Um den Haushalt verbessern zu können, will die Kommune neue Geldquellen auftun. Auch der Bürger wird dazu sein Scherflein beitragen müssen, will Benz doch den Kostendeckungsgrad öffentlicher Leistungen verbessern. Heißt: Gebührenstrukturen kommen auf den Prüfstand. Zudem will die Gemeinde neue Gewerbe- flächen ausweisen beziehungsweise aktivieren – Fallberg Nord und BASF-Areal – sowie die Wirtschaftsförderung professionalisieren.

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge33 779 340 €

Ordentliche Aufwendungen-35 850 925 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis-2 071 585 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen33 391 240 €

Auszahlungen-33 509 833 €

Saldo-118 594 €