Grenzach-Wyhlen Gemeinde sucht Wahlhelfer

Grenzach-Wyhlen. Die Bundestagswahl am 24. September wirft ihre Schatten voraus. Zur Durchführung der Wahl in Grenzach-Wyhlen ist die Gemeindeverwaltung auf die Mithilfe zahlreicher ehrenamtlicher Wahlhelfer angewiesen. Deshalb ruft Bürgermeister Tobias Benz alle Bürger der Gemeinde Grenzach-Wyhlen auf, sich aktiv an der Durchführung der Bundestagswahl zu beteiligen.

Für die interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit als werden Freiwillige gesucht, die bereit sind, in einem der 17 Wahlbezirke mitzuarbeiten. Ihre Aufgabe ist es, die Durchführung der Wahlhandlung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen abzusichern und nach Schließung des Wahllokals das Wahlergebnis zu ermitteln. Vorkenntnisse sind hierfür nicht notwendig. Alles, was man wissen muss, wird in einer Schulung kurz vor dem Wahltag vermittelt.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlhelfer wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 Euro für Wahlvorstände und 60 Euro für die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes gezahlt. Daneben stehen Kaffee, Erfrischungsgetränke sowie ein kleiner Imbiss zur Verfügung.

Weitere Informationen: Wer Interesse hat, am 24. September in einem Wahlvorstand mitzuwirken, meldet sich bitte beim Wahlamt der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/32350 oder per E-Mail an wahlen@grenzach-wyhlen.de