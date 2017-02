Von Rolf Rombach

Das Wyhlener Jugendhaus (JuZ) ist deutlich älter als seine Besucher – sogar älter als die Betreuer. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude und darum herum kann man sich auf verschiedene Weise beschäftigen. Unter dem Dach gibt es gemütliche Sofas und einen frisch bezogenen Billardtisch, der Anfang Februar mit einem kleinen Turnier eingeweiht wurde. Im mittleren Stockwerk hängt ein Beamer im großen Raum – klar dass da sehr bewegungsintensive Videospiele gezockt werden können. Platz ist ausreichend dafür vorhanden. Oder auch mal für eine Disco – die passenden Lautsprecherboxen und eine Lichtanlage sind fest installiert. Daher nutzen verschiedene Streetdance-Gruppen den Tanzsaal mit seiner Spiegelwand als Proberaum.

Im Erdgeschoss ist eine kleine Bar, ein Dartspiel sowie eine Sitzecke vor einem großen Fernseher, an dem ebenfalls eine der drei Jugendhaus-Konsolen verschiedener Hersteller angeschlossen werden können. Jugendreferent Christoph Richter betreut derzeit mit der Bundesfreiwilligendienstleistenden (Bufdi) Lisa Schwab den Treff. Rund 25 Jugendliche und junge Erwachsene sind jeden Abend im Wyhlener JuZ zu finden. Sie kommen von allen Schularten und sind zum Teil auch schon in der Ausbildung. Selbst einige Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge haben inzwischen den Weg hierher gefunden und finden so Anschluss an Gleichaltrige.

In den vergangenen Wochen freute sich Christoph Richter über einen großen Schwung neuer Gäste. So wie Alex und Linus. „Wir hatten Bock auf Dart, draußen war es kalt – also haben wir uns mal das Jugendhaus angeschaut und haben uns gleich wohl gefühlt“, erzählt Alex, der sich zumindest für den Winter nun als Stammgast bezeichnen würde. Kumpel Linus gefällt das gemeinsame Chillen und Zocken.

Nicht nur Couchpotatoes kommen zum Zuge. Im Keller gibt es zusätzlich einen Bastelraum und natürlich kann man das Außengelände bei entsprechender Witterung für verschiedene Ballspiele nutzen. Mit dem Steinbackofen und einem Grill gibt es eine Erweiterung des kulinarischen Angebots.

Ab zehn Jahren kann man sich bereits einer der Tanzgruppen des Jugendhauses anschließen: HipHop, Urban Dance und Streetdance unter der Leitung von Florim Rezepi bietet das Jugendreferat dienstags und mittwochs von 17 bis 18 Uhr an. Bei verschiedenen Auftritten und Wettbewerben zeigt die Gruppe, was sie schon drauf hat.

An jedem ersten Freitag im Monat freuen sich die jungen Besucher auf einen kleinen Wettkampf. „Wir wechseln da jeden Monat ab. Wir haben auch schon Turniere mit dem Tischkicker, Dart oder einem Fifa-Videospiel veranstaltet. Als Preis gibt es eine Kinobox oder Gutscheine für unser Café“, berichtet Richter. Doch auch viele spontane Events finden statt. So wird auch mal gemeinsam gekocht oder man bemalt Tassen. Für die Osterferien steht das nächste größere Programm auf dem Plan.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr (Donnerstag bis 19.30 Uhr und Freitag bis 21.30 Uhr). Freitag von 16 bis 18 Uhr nur für Zehn- bis Zwölfjährige zum Reinschnuppern.