Grenzach-Wyhlen (mv). Das Fischerfest des Fischereivereins Grenzach-Wyhlen hat nichts von seiner Attraktivität verloren. Sichtbarer Beweis war am Wochenende der eindrucksvolle Publikumszuspruch am Wyhlener Schacht, wo der Verein beheimatet ist und das Fischerfest zu einem Publikumsmagneten wurde. Im reichhaltigen Angebot hatten die Mitglieder des Vereins in diesem Jahr frittierte und geräucherte Forellen, geräucherte Aale, Zander im Bierteig sowie Calamari, die für viele Festbesucher eine ganz besondere Gaumenfreude waren. Anders als im Vorjahr gab es bei der jüngsten Ausgabe des Fests leider keine heiß begehrten Felchen. Markus Braun, Vorsitzender des Fischereivereins, verwies auf das spezielle Gewicht der Felchen, das nachgefragt werde, aber am Markt nicht erhältlich war. Das Idealgewicht liegt bei 180 Gramm Laut Braun sollte das Gewicht des Fischs idealerweise bei 180 Gramm liegen. In dieser Gewichtsklasse könne man die Felchen ideal zubereiten. Gerade so, wie die Felchen-Liebhaber dies auch wünschen würden, erklärte der Vorsitzende. Das Fischerfest war aber dennoch ein voller Erfolg, und so labte sich die große Zahl der Besucher an den übrigen Köstlichkeiten aus der Festküche, so auch an den geräucherten Gaumenfreuden, die Räucherspezialist Volker Schley zubereitete. Insgesamt waren an beiden Tag 60 bis 70 Mitglieder des Fischereivereins im Einsatz, um dem großen Publikumsandrang Fischspezialitäten anbieten zu können. Besondere Dankesworte richtete der Vorsitzende an die Partnerinnen und Ehefrauen der Grenzach-Wyhlener Fischer. Sie waren überall dort zu finden, wo fleißige Hände notwendig waren. Ihnen gebühre daher ein ganz besonderes Dankeschön, dankte Braun im Trubel des Fischerfestes.