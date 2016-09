Grenzach-Wyhlen (rr). Der Vormittag für kleine Radfahrer ist fester Bestandteil, im jährlichen Ferienprogramm der Gemeinde. Donnerstag kamen wieder Helena Brixa und Wolfgang Ehrl von der Präventionsstelle der Polizei bauten am Donnerstag im Rahmen des Ferienprogramms in Grenzach-Whlen eine sehr abwechslungsreiche Hindernisstrecke auf für den Nachmittag mit kleinen Velofahrern. Spurbretter gerade und und schräg, eine Slalomstrecke, zwei Wippen und eine kurvige Spurgasse gehörten dazu. „Uns geht es nicht darum, hier die Verkehrsregeln zu vermitteln,“ sagte Ehrl. „In diesem Alter um die acht Jahre etwa sollten die Kinder beim Radfahren an sich völlige Sicherheit erlangen.“

Slalomstrecke und Spurgasse klappten bei den meisten gleich auf Anhieb. Bei den beiden Wippen fuhren einige zunächst etwas zu langsam auf die Bretter, aber den Trick hatten sie bald raus. Am spannendsten war die einhändige Greifübung. Im Vorbeifahren mussten die Kinder einen Ball aufnehmen und dann etwa zehn Meter den Lenker mit nur einer Hand halten, dann den Ball in einen Eimer werfen. Und dennoch bedurfte es meist nur zwei, drei Runden, bis auch dies Übung gut funktionierte.