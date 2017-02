Von Heinz Vollmar

Die Inzlinger Pfarrkirche St. Peter & Paul scheint immer mehr zu einem Ort zu werden, wo sich herausragende Kirchenmusiker, brillante Orchester und hervorragende Chöre ein musikalisches Stelldichein geben. Das jüngste Konzert am Samstag begeisterte die Besucher aufs Neue.

Inzlingen. Dass bei solchen Anlässen auch die Sitzplätze knapp werden können und sich die Konzertbesucher auch mit Stehplätzen begnügen müssen, bewies am Samstag das gemeinsame Chor- und Orchesterkonzert der katholischen Kirchenchöre St.Bernhard in Schopfheim und St. Peter & Paul Inzlingen. Der Anlass lockte mehr als 250 Besucher in die Pfarrkirche.

Der herausragende Ruf beider Kirchenchöre schien dem Konzert dabei vorausgeeilt zu sein, denn seit über zwei Jahren leitet Andreas Mölder beide Chöre und führt die Chöre zu neuer Blüte.

Schwerpunkt des Konzertprogramms waren Werke des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi, der mit seinen Konzerten in D-Dur RV 121 und dem berühmten Gloria in D-Dur RV 589 kirchenmusikalische Maßstäbe setzte. Beide Werke kamen am Samstag zur Aufführung, wobei das bekannte Gloria in zwölf Sätzen, gesungen von beiden Kirchenchören und begleitet von einem Orchester aus der Regio, zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde. Das bekannteste Werk von Vivaldi wird in der Fachwelt zu den bedeutendsten kirchenmusikalischen Schöpfungen gezählt und erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit.

Einen virtuosen Auftakt erlebte das Chor-& Orchesterkonzert indes mit dem Concerto II a-moll BWV 593 von Johann Sebastian Bach, das von Andreas Mölder auf fulminante Weise in Szene gesetzt wurde und einen perfekten Einstieg auf das eigentliche Chorkonzert darbot.

Weitere Höhepunkte waren die zahlreichen Soli der Sopranistinnen Veronika Lutz und Verena Krause. Beide Sängerinnen verliehen dem Gloria in D von Antonio Vivaldi den ultimativen musikalischen Glanz.

Einen krönenden Abschluss fand das Chor-und Orchesterkonzert indes mit dem berühmten Laudate Dominum KV 339, Nr. 5 von Wolfgang Amadeus Mozart – ein weiterer Glanzpunkt in einem exzellenten Konzert, der mit lang anhaltendem Beifall der vielen Konzertbesucher belohnt wurde. Als sich der musikalische Leiter dann noch einmal zu einer Zugabe überreden ließ, wurde jedem Konzertbesucher klar, dass mit dem Chor- und Orchesterkonzert etwas ganz Besonderes zu Gehör gebracht wurde. Deutlich wurde am Samstag aber auch, dass mit dem muikalischen Leiter Andreas Mölder, von dem sicher noch viel zu erwarten ist, ein ganz außergewöhnliches kirchenmusikalisches Talent die beiden Chöre von St. Bernhard in Schopfheim und St. Peter & Paul in Inzlingen leitet.