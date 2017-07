Grenzach-Wyhlen Grenzach war einst in aller Munde

Der Emilienpark als Aufführungsort von „klassik­anderswo“ bot sich an, der Veranstaltung auch noch ein „Museumanderswo“ anzufügen. Schauen, lesen und erinnern war die Devise für das, was an zwei benachbarten Standorten im Park geboten wurde.

Von Rolf Reißmann

Grenzach-Wyhlen. Kurt Paulus, Betreiber des Geschichtsprojektes „Zeitzeugen GW“, hat in den vergangenen Monaten verstärkt Material über die einstige Gewinnung des Grenzacher Heilwassers gesammelt. Bereits 1863 wurde es entdeckt und fünf Jahre darauf erstmals vertrieben.

Ausstellung im Quellenhäuschen

In gewissenhafter Arbeit bereitete Paulus eine sehenswerte Ausstellung vor, die er im Quellenhäuschen des Emilienparks präsentierte. Dokumente, Zeitungsberichte, Werbematerialien sowie etliche Flaschen und Tonkrüge aus mehr als hundert Jahren Wassernutzung zogen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Paulus gab den Besuchern dazu viele interessante Informationen und bewirkte bei einigen von ihnen auch so manchen Aha-Effekt.

Roche-Ausstellung schließt so manche Lücke

Nicht weniger vielfältig war die nur wenige Meter nebenan in einem Zelt aufgebaute Ausstellung zur Geschichte des Pharma-Herstellers Roche in Grenzach. Auf etwa 20 großen Text- und Bildtafeln konnte die Firmenentwicklung nachverfolgt werden. Cornelius Wittal aus der Roche-Kommunikationsabteilung führte zahlreiche, auch emotional bewegende Gespräche. „Da kamen Nachgefahren ehemaliger Roche-Beschäftigter, die zwar das eine oder andere Detail erfahren hatten, aber die Zusammenhänge nicht genau kannten“, resümierte er. „Vielfach konnte ich an den Schautafeln die fehlenden Informationen geben.“ Umfangreich gewürdigt wurde auch das Wirken der Direktoren Emil Barell und Walter Hellmich. Besonderen Wert erlangte die Präsentation dadurch, dass sie wenige Tage nach dem 120-jährigen Bestehen der Firma der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte.

Beide Ausstellungen fanden sehr gute Resonanz, nahezu ununterbrochen vor und nach den „klassikanderswo“-Konzerten gingen die Besucher ins Quellenhäuschen und ins Zelt. Durchweg positiv waren die Reaktionen. Vielfach kam der Vorschlag auf, das Quellenhäuschen doch wieder verstärkt für die Öffentlichkeit zu nutzen. Allerdings bedarf es dazu erst einer Sanierung. Nötig ist sicherlich eine stilgerechte Reparatur und nicht nur eine Verkleidung, um den ursprünglichen Charakter des Häuschens zu erhalten. Vielleicht lassen sich sogar einige Exponate mehr finden, um hier öfter an ausgewählte geschichtliche Ereignisse des Ortsteils zu erinnern. Zusammen mit dem gegenüber vorgesehenen Schutzhaus für die große Trotte könnte das Quellenhäuschen ein historisches Ensemble bilden.

Mit der dreitägigen Roche-Ausstellung gelang eine Präsentation, die zeigte, wie eng die Entwicklung von Industrie und Ort verbunden, aber auch, wie groß die Bedeutung der Grenzacher Industrie über die Region hinaus war und ist. „Klassikanderswo“ fand mit den beiden Expositionen eine sehr ansprechende Ergänzung.

Den musikalischen Schlusspunkt setzte am Sonntag eine Matinee, zu der der Verein für Heimatgeschichte ins Festzelt eingeladen hatte (wir berichten noch).