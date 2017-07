Grenzach-Wyhlen Große Spende rührt zu Freudentränen

Rund 1100 Mitarbeiter von Roche in Deutschland haben unlängst am globalen Benefizlauf „Roche Children’s Walk“ teilgenommen und dabei Spenden in Höhe von 44 479 Euro gesammelt. Die Romius-Stiftung hat in diesem Jahr das St. Josefshaus in Herten, das von Roche-Mitarbeitern mit zwei förderungswürdigen Projekten vorgeschlagen wurde, ausgewählt.

Grenzach-Wyhlen/Herten. Das St. Josefshaus Herten ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen mit einer mehr als 135-jährigen Tradition im Dreiländereck und zählt zu den ersten Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Deutschland.

Die Romius-Stiftung koordiniert die Spenden aller Roche-Mitarbeiter in Deutschland und sorgt dafür, dass sie ohne Verwaltungskosten direkt und projektbezogen eingesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Josefshaus-Mitarbeiter sind überwältigt

Claudia Böckstiegel, Vorsitzende des Romius-Stiftungsrates, überreichte zu Wochenbeginn den symbolischen Spendenscheck an die Vertreterinnen des St. Josefshauses in Herten. „Ihre Organisation wurde von den Roche-Mitarbeitern vorgeschlagen, und wir haben sie ausgewählt, weil wir Ihre Einrichtung aufgrund Ihrer Pionierarbeit im Bereich der Integration und Inklusion für besonders förderungswürdig halten. Ich freue mich sehr, dass die Spendenbereitschaft der Roche-Mitarbeiter auch in diesem Jahr wieder überaus hoch ist und das Vorjahresergebnis sogar übertroffen wurde.“ Dies beweise, dass diese so wichtige Arbeit bei der Pflege schwerkranker Kinder allen besonders am Herzen liege, wird Böckstiegel bei der gemeinsamen Scheckübergabe mit Ulrich Winkel, Mitglied des Stiftungsrates, Dagmar Baake, Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Beatrixe Linder, Mitglied des Stiftungsvorstands, und Claudia Brosius, Betriebsratsvorsitzende Roche Pharma Grenzach, in der Mitteilung zitiert.

Barrierefreier Garten für Haus St. Elisabeth

Die Vertreterinnen des St. Josefshauses und der Karl-Rolfus-Schule, die den Scheck gemeinsam in Empfang nahmen, waren überwältigt. SMV-Schülersprecherin Jana Baier-Kraml war sogar zu Freudentränen gerührt. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und sind überwältigt von der Spendenhöhe“, sagte Birgit Ackermann, Geschäftsführung St. Josefshaus. „Wir danken den Roche-Mitarbeitern und der Romius-Stiftung für diese großartige Hilfe für Kinder mit Behinderungen und schließen uns den Freudentränen von Jana an“, ergänzte Ariane Beringer, Fundraising St. Josefshaus.

Im Haus St. Elisabeth soll mit den Spenden die barriere­freie Neugestaltung des Gartens durch den Bau von speziell für Rollstuhlfahrer entwickelten Hochbeeten sowie die Anschaffung anderer Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände unterstützt werden.

Spezielle iPads für Karl-Rolfus-Schule

In der Karl-Rolfus-Schule sollen die Spenden nun für die Förderung der sogenannten unterstützten Kommunikation zur Anschaffung von iPads mit entsprechender Ausstattung verwendet werden, um Schülern ein Hilfsmittel an die Hand geben zu können, welches es ihnen ermöglicht, auch ohne verbalsprachliche Möglichkeiten zu kommunizieren.

Roche verdoppelt Spendenbetrag

Wie jedes Jahr verdoppeln die deutschen Roche-Gesellschaften anschließend den Betrag, den die Mitarbeiter gespendet haben. Somit können weitere rund 44 000 Euro zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern in Malawi verwendet werden. Dieser Betrag fließt in Projekte, die den Aufbau von Vorschulzentren unterstützen und von der Roche-Partnerorganisation „ActionAid Malawi“ durchgeführt werden.