Grenzach-Wyhlen Handlungsfelder für die Zukunft

Grenzach-Wyhlen liegt im Zentrum der Metropolregion Basel, in der mehr als 800 000 Menschen leben. Sie befindet sich in einem rasanten Aufschwung. Auch für die Entwicklung von Grenzach-Wyhlen sind damit große Chancen verbunden.

Von Manfred Herbertz

Grenzach-Wyhlen. Die CDU Seniorenunion hatte zu diesem Thema am Montagabend Bürgermeister Tobias Benz eingeladen, der auf die mit dem rasanten wirtschaftlichen Wachstum der Region einhergehenden Folgeerscheinungen, Probleme und mögliche Risiken einging und zugleich die Chancen, die sich für Grenzach-Wyhlen aus der Lage im Herzen der Boomregion Basel ergeben, herausarbeitete. Benz hatte sechs Handlungsfelder ausgemacht, die für die zukünftige Entwicklung Grenzach-Wyhlens von Bedeutung sind. „Wir haben die Dynamik und die Chance, die Gemeinde zu entwickeln und langfristig zu planen“, ist Tobias Benz zuversichtlich. Der Schlüssel für eine gute Entwicklung liege in sechs Handlungsfeldern, war er überzeugt.

„Wir haben eine Preisdynamik auf den Wohnungsmarkt, dass es einem schwindlig wird“, so Benz, daher müssen neue Wohngebiete erschlossen werden, um den Preisdruck zu mindern. Dazu gehöre auch erschwinglicher Wohnraum. Die Weichen dazu seien beispielsweise in der Gartenstraße gestellt, und mit zwölf Hektar Fläche „Fallberg-Ost“ habe man noch ein Ass in Ärmel. Der Bürgermeister rechnet mit einem Anstieg der Bevölkerung auf bis zu 17 000 Einwohner bis 2025.

Man dürfe sich nicht allein auf die vier großen Gewebesteuerzahler verlassen, so der Bürgermeister, sondern man müsse für kleinere und mittelständische Unternehmen Gewerbeflächen bereitstellen. Möglich sei dies im Fallberg-Nord.

Für die Attraktivität ist es von Bedeutung, eine gute Kinderbetreuung anzubieten. „Wir bauen im Jahrestakt neue Kindergärten“, so Benz, man sei froh, dass Roche seine Kindertagesstätte um 70 Plätze aufstockt, das entlaste die Gemeinde, die in den kommenden Jahren etwa 15 bis 20 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investieren wird.

Eine gute Breitbandversorgung sei nötig, „um weiter mitspielen zu können“. Benz lobte die Initiative im Landkreis, die den Ausbau des Backbone-Netzes vorantreibt. Noch in diesem Jahr sollen der Rührberg und der Fallberg mit schnellem Internet versorgt werden, als nächstes folgt das Neufeld. Bis 2018 sollen in jedem Haushalt Geschwindigkeiten von mindesten 50 Mbit möglich sein.

Grenzach-Wyhlen sei im Nahverkehr gut aufgestellt, freut sich Benz und verwies auf die Erfolgsgeschichte der Linie 38. Damit einher gingen Verbesserungen im Ortsverkehr. Dennoch sei noch längst nicht alles erreicht, er erinnerte dabei an P+R-Parkplätze sowie eine Busverbindung über den Rührberg nach Inzlingen und Riehen. Die Umgehungsstraße gehöre dazu, ohne diese könnten zwei wesentliche Punkte nicht entwickelt werden: Die Neugestaltung der Ortsmitten in Grenzach und Wyhlen. Hier gebe es tolle Entwicklungsperspektiven. Davon würde die gesamte Gemeinde profitieren. Benz schloss: „Wenn die Weltwirtschaft nicht zusammenbricht, wird der Boom in Grenzach-Wyhlen anhalten.“