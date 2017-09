Grenzach-Wyhlen Hell, freundlich und offen

Von Manfred Herbertz

„Mit dem heutigen Tag ist ein weiterer Meilenstein am Standort erreicht“, sagte Jochen Klein, Verantwortlicher für die Infrastruktur bei Roche Grenzach, bei der Vorstellung des Erweiterungsbaus der betriebseigenen Kindertagesstätte „ideenReich“. Rund drei Millionen Euro investiert der Pharmakonzern in die Erweiterung.

Grenzach-Wyhlen. Bis zu 70 Kinder werden künftig in dieser zweisprachig geführten Einrichtung betreut. Klein betonte in diesem Zusammenhang, dass in einem Zeitmasterplan für die nächsten drei bis fünf Jahre weitere erhebliche Investitionen bei Roche geplant seien. Das nächste große Projekt sei der Bau eines Bürogebäudes auf dem Roche-Campus für rund 200 Arbeitsplätze. Des Weiteren werde es erhebliche Investitionen in die Infrastruktur am Standort geben, unter anderem im Bereich der Energieversorgung und Verkehrsanbindung, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Auch die Frage „Was machen wir auf dem Keßler-Areal nach der Sanierung?“ sei schon virulent. Ab 2022 könnte eine Nutzung erfolgen. „Es wird eine spannende Sache“, zu der man auch die Gemeinde ins Boot holen wolle, freut sich Klein auf diese Herausforderung.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für Roche ein zentrales Thema, betonte Carolina Martinez-Echeverria, Roche-Personalchefin. Dazu zähle auch, eine familienfreundliche Arbeitswelt zu schaffen. „Es ist ein wesentlicher Baustein des Konzeptes bei Roche, der es Frauen ermöglichen soll, auch in Vollzeit wieder in den Beruf zurückzukehren, wenn sie es wollen“, sagte die Personalleiterin. Auch für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter sei das Angebot einer Ganztagskinderbetreuung ein erheblicher Faktor. Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung, die die Kindertagesstätte betreut, habe ein überzeugendes pädagogisches Konzept, lobte Martinez-Echeverria.

Vor fünf Jahren wurde die Kindertagesstätte „ideenReich“ eröffnet. Schon bald zeigte sich aber, dass der Bedarf weit über die angebotenen 35 Plätze hinausging. Um den Platzbedarf überhaupt zu decken, musste vorübergehend ein Musik- zu einem Gruppenraum umfunktioniert werden. Die im Bau befindliche Erweiterung, die im April in Betrieb gehen soll, erfolgte fast zwangsläufig, denn schon jetzt sind alle künftigen Betreuungsplätze vergeben.

Silke d’Aubert von der Stab­stelle Wirtschaftsförderung sagte, die Gemeinde sei froh über das große Engagement, das Roche – nicht nur – bei der Kinderbetreuung zeige; damit werde auch die Kommune entlastet.

Bei einem Rundgang über die Baustelle erläuterte Jo­achim Piek vom Architekturbüro Kromer-Piek das Konzept des Architekten Detlef Würkert, der schon den ersten Bauabschnitt geplant hatte. Der Neubau fügt sich gestalterisch an das bestehende Gebäude an, so dass eine homogene Einheit entsteht. Das nach außen eher abgeschlossen wirkende Gebäude öffnet sich nach innen; es wirkt luftig und hell und gibt den Blick auf einen großen Garten mit viel Spielfläche für die Kinder frei.

Im Inneren des Gebäudes herrscht eine freundliche Atmosphäre, die durch viel Holz geprägt ist. Für die Kinder ein Höhepunkt ist eine schräge Rampe, die die Stockwerke barrierefrei miteinander verbindet; sie wird gerne als „Bobby-Car-Rennstrecke“ genutzt.

Bauleiter Volker Deutschmann erläuterte den bisher unfall- und störungsfreien Baufortschritt, und er lobte die „tolle Zusammenarbeit“ mit Roche. „Wir liegen in der Zeitschiene und im Budget genau auf Kurs“, fügte dazu Projektleiter Michael Stadler (Roche) an.

Jochen Klein erwähnte abschließend, es sei ein großes Anliegen von Roche, die Arbeiten mit regionalen Betrieben durchzuführen. „Das gilt grundsätzlich für alle Maßnahmen von Roche, denn wir wollen auch die Region, in der wir tätig sind, stärken.“