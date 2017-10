Grenzach-Wyhlen Hexen treffen den Geschmack

Nachrichten-Ticker

15:57 Türkei: 15 Jahre Haft für Steudtner gefordert

Istanbul - Rund drei Monate nach seiner Festnahme fordert die türkische Staatsanwaltschaft nach einem Medienbericht 15 Jahre Haft für den inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner. Ihm, seinem schwedischen Kollegen Ali Gharavi und neun weiteren würden Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, meldete der Sender CNN Türk. Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden.

15:48 Rodelbahn-Unfall - Junge wird Teil des Beins abgetrennt

Bestwig - Schockierender Unfall im Freizeitpark: Auf einer Sommerrodelbahn im Sauerland ist einem Jungen während der Fahrt ein Teil seines Beines abgetrennt worden. Ein Fuß des Zwölfjährigen sei gestern Nachmittag aus noch ungeklärten Gründen zwischen den Schlitten und die Schienen der Rodelbahn geraten, teilte der Betreiber des Freizeitparks in Bestwig mit. Das Bein sei in der Mitte des Unterschenkels abgetrennt worden. Parkangestellte eilten zur Unfallstelle, alarmierten das DRK-Team im Park und den Notarzt.

15:01 Fußball-Nationalteam ohne Draxler gegen Aserbaidschan

Kaiserslautern - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss das letzte WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan ohne Julian Draxler bestreiten. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler fällt am Abend in Kaiserslautern wegen eines grippalen Infektes aus, wie der DFB wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilte. Bundestrainer Joachim Löw stehen damit im Fritz-Walter-Stadion noch 17 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung.

14:49 Kreise: Treffen zum Unionskurs freundschaftlich

Berlin - Knapp drei Stunden nach dem Start der Unionsberatungen über eine konservativere Ausrichtung von CDU und CSU ist weiterhin offen, ob es bereits heute eine Einigung geben könnte. Man wolle vorankommen und rede sehr freundschaftlich und engagiert miteinander, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. "Es läuft", hieß es weiter. Die CSU-Vertreter in der Runde hatten bei ihrem Eintreffen an der CDU-Zentrale in Berlin signalisiert, dass sie eine längere Sitzung bis in die Nacht erwarten. Offen ist aber dennoch, ob die Zeit für eine Lösung in einer Verhandlungsrunde ausreicht.

14:48 Unfallfahrer von London nach Festnahme wieder frei

London - Nach dem Unfall in London, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge geraten war, hat die Polizei den Fahrer wieder freigelassen. Der 47-Jährige war zunächst wegen des Vorwurfs der Verkehrsgefährdung festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Er sei nach dem Vorfall gestern zur Behandlung in ein Krankenhaus und danach auf eine Polizeiwache gebracht worden. Insgesamt hatte es elf Verletzte gegeben, als das Auto nahe dem weltberühmten Natural History Museum Fußgänger erfasst hatte. Der Vorfall hatte in der britischen Hauptstadt zwischenzeitlich neue Terrorangst geschürt.