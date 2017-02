Die Firma Hieber will neben ihrer Filiale im Gleusen ein Marktzentrum errichten. Die entsprechenden Flächen hat das Unternehmen bereits erworben. Derzeit werden passende Mieter gesucht. Im kommenden Jahr soll Baubeginn sein.

Grenzach-Wyhlen. Mit ihrem Vorhaben im Gleusen betritt die Firma Hieber Neuland. „Dass wir selbst als Investor und Vermieter tätig werden, ist in der Tat total neu für uns“, berichtet Inhaber Dieter Hieber im Gespräch mit unserer Zeitung. Derzeit stehe das Unternehmen in Kontakt mit Interessenten, die sich gerne neben Hieber niederlassen wollen. In Frage kommen allerdings nur Sortimente, „die nicht dem Zentrumskonzept widersprechen“, sagt Hieber. So hätten unter anderem eine Apotheke und ein Sportartikel-Filialist Interesse bekundet, „aber so etwas gibt es ja schon im Ortskern“. Letzterer soll nach Informationen unserer Zeitung der französische Sporthandels-Riese „Decathlon“ gewesen sein, der aktuell im deutschen Dreiländereck eine Fläche suchen soll.

Um sein Vorhaben im Gleusen zu konkretisieren, steht Dieter Hieber nach eigener Aussage in engem Kontakt mit der Gemeindeverwaltung sowie dem Handwerker- und Gewerbeverein. Für ihn sei wichtig, Mieter zu finden, bekräftigt Hieber, „die unser eigenes Sortiment optimal ergänzen, aber wer sich ansiedeln kann, ist noch nicht spruchreif“. Es werde jedenfalls keine Konkurrenz zum örtlichen Einzelhandel entstehen, versichert er.

Mit dem geplanten Marktzentrum will Hieber mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. So soll der Neubau mit dem Bestandsgebäude gekoppelt werden, da Hieber unter anderem seinen eigenen Markt etwas umbauen und dabei beispielsweise den Gastronomiebereich erweitern will. Die Verkaufsfläche des vorgesehenen Neubaus wird laut Dieter Hieber 2000 bis 3000 Quadratmeter umfassen – für alle Partnergeschäfte zusammen. Wie das Marktzentrum schlussendlich aussehen wird, steht noch in den Sternen.

Den entsprechenden Bauantrag will Hieber aber bald stellen. Aktuell werden die von ihm erworbenen Flächen im Gleusen bereits von Buschwerk und Gehölzen befreit. Einen möglichen Eröffnungstermin sieht Dieter Hieber vorläufig im Frühjahr 2019. „Aber – wie gesagt: Wir sind ja erst in der Entwicklungsphase.“