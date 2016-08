Der Sommer verleitet dazu, dass auf lauschigen Plätzen Partys gefeiert werden. Und dannlassen die Gäste einfach ihren Müll zurück. Die Ruhebänke am Aussichtspunkt inmitten der Hornfelsen-Reben, unterhalb des Grenzacher Hornfelsens sind so ein Ort, wo in jüngster Vergangenheit immer wieder Müll und Unrat die Landschaft massiv verunreinigt. Grenzach-Wyhlen (mv). Vorort berichteten Passanten, die am De-Bary-Weg ihre Hunde spazieren führen und auch Anwohner des De-Bary-Weges, dass es gerade in jüngster Vergangenheit immer wieder zu Belästigungen und zu Vandalismus komme. Nach den Partys, die dort unter freiem Himmel nachts gefeiert würden, würden Pizzaschachteln, Bierbüchsen, zertrümmerte Flaschen und anderer Unrat die Landschaft verunstalten. Selbst die von der Gemeinde aufgestellten Ruhebänke, die noch relativ neu seien, seien mittlerweile bekritzelt oder verkratzt worden, so dass man auch von massiven Sachbeschädigungen auszugehen habe. „Ein Lied von dieser Misere“ können jedoch nicht nur die Anwohner und die Wanderer im Hornfelsengebiet „singen“, sondern auch die Winzerfamilie Lang aus Wintersweiler. Sie bewirtschaften den Grenzacher Rebberg seit 15 Jahren und muss immer wieder leere Flaschen und allerlei Müll zwischen den Rebstöcken entfernen. Hansjörg Lang sagte, dass selbst vom weiter oben gelegenen Hornfelsen-Plateau Flaschen ins Rebgebiet geworfen werden. Immer wieder sei es in der Vergangenheit auch zu Einbruchsversuchen in die Winzerhütte gekommen, in der die Utensilien für die Arbeit der Winzerfamilie gelagert seien. Diese befinde sich zwar im abgeschlossenen und umzäunten Rebgebiet. Unbekannte würden jedoch immer wieder über die Zäune steigen, um auch im Rebgebiet selbst ihr Unwesen zu treiben. Selbst auf der Terrasse der Winzerhütte würden Grillfeuer entzündet, um dort Feten zu feiern, so Winzer Hansjörg Lang. Dies bestätigen auch Anwohner des De-Bary-Weges. Sie berichteten, dass auch auf dem De-Bary-Weg selbst bei den Ruhebänken Feuer entzündet würden, deren Spuren nach wie vor sichtbar sind. Man habe die Problematik bereits mehrfach der Gemeinde gemeldet doch auch die Gemeinde würde immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Verursacher zu finden oder auf frischer Tat zu ertappen sei daher schwierig, weil sich das böse Treiben meistens nachts abspielt und auch die Zufahrt für Polizeifahrzeuge schwierig ist um Kontrollen durchzuführen.