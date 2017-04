Grenzach-Wyhlen Hornrain wird voll gesperrt

Nachrichten-Ticker

23:45 Facebook gibt Nutzern Tipps zum Erkennen von Fake News

Menlo Park - Facebook will seinen Nutzern Tipps geben, wie sie gefälschte Nachrichten besser erkennen können. Mitglieder des Online-Netzwerks in 14 Ländern bekommen drei Tage lang einen Banner mit zehn Empfehlungen angezeigt, kündigte Facebook an. Man habe sich bewusst für eine begrenzte Dauer entschieden, sagte Facebook-Manager Adam Mosseri. "Wenn man es zu lange zeigt, kann es einen gegenteigen Effekt haben." Zu den Ratschlägen gehört etwa, genauer auf die Web-Adresse oder den Namen der angeblichen Quelle zu achten.

22:54 Nach Böhmermanns Kritik: Campino schießt bei Echo zurück

Berlin - Der Toten-Hosen-Sänger Campino hat Fernsehsatiriker Jan Böhmermann bei der Echo-Verleihung heftig kritisiert. "Lieber uncool sein als ein cooles Arschloch, das sich nicht konstruktiv einbringen kann", sagte Campino am Abend in Berlin. Er sprach auch von "Böhmermannschem Zeitgeistgeplapper". Böhmermann hatte kurz vor der Gala in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" von "seelenloser Kommerzkacke" gesprochen, die der Echo immer wieder ehre. Dabei nahm er besonders den zweifach nominierten Sänger Max Giesinger aufs Korn.

22:43 Bericht: Schwere Mängel bei Gesundheits-Checks von Piloten

Berlin - Bei der Gesundheits-Überprüfung von Piloten soll es schwere Mängel geben. Das gehe aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach seien derzeit zwei von sechs Fliegerarzt-Stellen im Luftfahrtbundesamt unbesetzt. Außerdem fänden Vor-Ort-Kontrollen der Gesundheitschecks überhaupt nicht statt, obwohl sie vom Gesetzgeber erlaubt worden seien. Auch eine vom Bundestag beschlossene Datenbank über die Gesundheitschecks ist laut "Bild" immer noch nicht im Einsatz.

22:42 Minimale Gewinne an den US-Börsen

New York - Die US-Börsen haben sich in engen Grenzen bewegt und mit nur geringen Veränderungen geschlossen. Der Dow Jones ging mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent auf 20 662,95 Punkte aus dem Handel. Der Euro gab im US-Handel wieder moderat nach und wurde zum Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0642 US-Dollar gehandelt.

21:52 Berichte: Pentagon prüft militärische Optionen gegen Assad

Washington - Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien prüft das Pentagon militärische Optionen gegen die syrische Regierung. Zwischen dem Weißen Haus und dem Verteidigungsministerium liefen Gespräche darüber, berichtet u.a. das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Pentagonkreise. US-Präsident Donald Trump kritisierte Syriens Präsident Baschar al-Assad erneut scharf. "Was Assad getan hat, ist furchtbar", sagte Trump. "Ich denke er ist der, der die Dinge verantwortet und ich denke, es sollte etwas passieren", sagte der US-Präsident.