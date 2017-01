Nachrichten-Ticker

22:56 Liverpool erkämpft 1:1 im Topspiel gegen FC Chelsea

Liverpool - Der FC Liverpool hat mit Trainer Jürgen Klopp im Spitzenspiel der englischen Premier League ein Unentschieden gegen Tabellenführer FC Chelsea erkämpft. Nach dem 1:1 an der Anfield Road liegen die Reds aber weiter zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz vier. David Luiz brachte die Gäste aus London in der 24. Minute in Führung, der niederländische Nationalspieler Georginio Wijnaldum glich nach einer knappen Stunde aus. Torhüter Simon Mignolet rettete Liverpool den verdienten Punkt, als er eine viertel Stunde vor Schluss einen Foulelfmeter von Diego Costa parierte.

22:53 US-Einreisebann: Doppelstaatsbürger dürfen ins Land

Washington - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump trifft Ausnahmeregelungen für ihren Einreisestopp für Flüchtlinge und Menschen aus bestimmten Ländern. Noch diese Woche sollen 872 Flüchtlinge als Härtefälle ins Land gelassen werden. Außerdem stellte das Heimatschutzministerium klar, dass Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, die einen Pass aus einem als nicht problematisch eingestuften Land besitzen, ins Land gelassen werden. Reisende würden auf der Grundlage des Passes bewertet, den sie vorzeigen, heißt es.

22:22 Drei Terrorverdächtige in Berlin verhaftet

Berlin - In Berlin sind drei Männer unter Terrorverdacht verhaftet worden. Laut Polizei hat es Durchsuchungen und Festnahmen mit Haftbefehlen gegeben. Es gehe um den Verdacht auf Terror und Islamismus. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Männer sollen laut "Bild" enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak gehabt haben. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland sollen nicht vorliegen.

21:48 Anschlag auf Istanbuler Club: Neun weitere Verhaftungen

Istanbul - Einen Monat nach dem Terroranschlag auf einen Istanbuler Nachtclub ist gegen neun weitere Verdächtige Haftbefehl erlassen worden. Das berichtet die türkische Nachrichtenagentur DHA. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu spricht von zehn Verhaftungen. Dabei handele es sich nicht um türkische Staatsbürger. Ihnen werde Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat vorgeworfen. Zuvor waren bereits drei Personen in Zusammenhang mit dem Angriff am Silvesterabend verhaftet worden. Der IS hatte den Angriff für sich reklamiert. Bei dem Anschlag starben 39 Menschen.

20:49 Regierung will Asylbewerbern mehr Geld für Rückkehr geben

Berlin - Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise von Asylsuchenden stärker fördern. Dafür werde morgen das Programm "Starthilfe plus" starten, teilte das Bundesinnenministerium mit. Für das Jahr 2017 würden zusätzlich 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollen Asylbewerber möglichst noch vor dem Ende des Asylverfahrens zu einer Rückreise in die Heimat bewegt werden. Damit will die Regierung die Zahl freiwilliger Ausreisen erhöhen.