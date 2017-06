Grenzach-Wyhlen Jede zweite Wohnung wird sozial gefördert

Aus vier Kleinen mach zwei Große: Die Planungen für die im Rahmen des „Bündnis für Wohnen“ vorgesehenen Neubauten „Südliche Gartenstraße“ sind geändert worden. Die Zahl der Wohneinheiten bleibt jedoch gleich. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen und die unlängst fusionierte Baugenossenschaft haben die Verträge zur Realisierung des Projektes geschlossen. Der Grundsatzentscheid für das Vorhaben war bereits im vergangenen Spätherbst gefallen (wir berichteten).

Von Tim Nagengast

Grenzach-Wyhlen. Der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Doppelgemeinde ist enorm. Neben den Immobilienpreisen galoppieren mittlerweile auch die Mieten für Altbauwohnungen im Schweinsgalopp in zum Teil kaum mehr zu rechtfertigende Höhen davon. Um Druck aus dem Kessel zu nehmen und gegenzusteuern, gleisen die neuformierte Baugenossenschaft Grenzach-Wyhlen und die Gemeinde im Rahmen des „Bündnis für Wohnen“ ein erstes Neubauprojekt auf der Freifläche entlang der neuen Querspange am Wyhlener Bahnhof auf (wir berichteten). Dort sollten ursprünglich vier eher konventionell anmutende Wohnblocks mit 60 Mietwohnungen – davon 30 sozial gefördert – errichtet werden. Davon haben die Akteure Abstand, genommen, wie am Ratstisch zu sehen war.

Kostensenkungen

Dies hat mehrere Gründe, wie Architekt Rolf Rode am Donnerstagabend in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung erläuterte. Unter anderem hätte die Ursprungsplanung keine fünf Vollgeschosse hergegeben – auch, um nicht zu dicht zu bauen und keinen Ghetto-Charakter entstehen zu lassen.

Anstelle von vier Blocks sollen nun zwei gleichförmige Bauten mit trapezartigen Grundrissen und jeweils fünf Vollgeschossen errichtet werden. „Dann haben wir nur noch zwei statt sechs Treppenhäuser – auch das spart Geld“, sagte Rode. Auch sei der optische Charakter des Ensembles einfach gefälliger und erlaube mehr Raum und Grün drumherum. In den Gebäuden wird es zwölf Zwei-Zimmer-Wohnungen à 58 Quadratmeter, 38 Wohnungen mit drei Räumen (77 Quadratmeter) und zehn Vier-Zimmer-Wohnungen (102 Quadratmeter) geben. Die Erdgeschosse werden barrierefrei.

Hinzu kommen 60 Tiefgaragen- und zehn oberirdische Stellplätze. Diese Zahl ist vergleichsweise gering. Dazu wurde für das genannte Gebiet die kommunale Stellplatzvorgabe angepasst. Auch dies als Baustein zur Reduzierung der Gesamtbaukosten. Dazu trägt auch die Duplizität der Wohnungen bei.

Günstiger Grundstückspreis

Diese liegen laut Rode bei insgesamt 14,6 Millionen Euro brutto. Darin enthalten ist bereits das 4489 Quadratmeter große Grundstück, das die Gemeinde zum Preis von 561 125 Euro an die Baugenossenschaft verkauft. Dieser – zumindest für unsere Region – günstige Quadratmeterpreis (125 Euro) trägt wesentlich zur Senkung der Gesamtprojektkosten bei. Nur so werde es überhaupt möglich, 30 Wohneinheiten zu einem Quadratmeterpreis von 6,50 Euro zu vermieten, unterstrich Bürgermeister Tobias Benz. Damit wolle die Gemeinde einen Beitrag zum sozialen Wohnungsbau leisten. Da die andere Hälfte der Wohnungen aber nicht sozial gefördert wird, dürfte so eine gute Durchmischung entstehen – ein erklärtes Ziel der Projektbeteiligten.

Baubeginn im April 2018

Ganz so schnell werden die ersten Mieter aber nicht einziehen können. Der Zeitplan für das Projekt sieht vor, im April 2018 mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen. Dieser soll zwei Jahre später fertig sein. Der zweite Bauabschnitt wird zeitversetzt realisiert. Hier ist ein Baubeginn im April 2019 vorgesehen. Bei einer Bauzeit von ebenfalls zwei Jahren sollen beide Wohngebäude dann im April 2021 komplett fertig sein. Sind sie vollständig bezogen, dürften darin rund 150 bis 200 neue Einwohner Platz finden, rechnete Bürgermeister Benz vor.

Dritter Block als Planspiel

Wer die Entwurfsplanung für die beiden Trapezhäuser betrachtet, entdeckt auf dem gegenüberliegenden Freigrundstück an der Gartenstraße ein drittes Gebäude im gleichen Stil. Dabei handelt es sich laut Benz aber bislang nur um ein Gedankenspiel. Er könne sich vorstellen, dass sich die Kommune auf diesem in ihrem Besitz befindlichen Grundstück dereinst ebenfalls selbst wohnungsbautechnisch engagiert.