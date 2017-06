Grenzach-Wyhlen Johannifeuer in Pratteln

Nachrichten-Ticker

22:20 Großbritannien will nach Brexit keinen EU-Bürger ausweisen

Brüssel - Die britische Regierung will nach dem Brexit keinen EU-Bürger aus dem Land ausweisen. Dieses Angebot unterbreitete Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel in Brüssel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen. Niemand, der derzeit rechtmäßig im Vereinigten Königreich sei, solle gezwungen werden, das Land zu verlassen. Familien sollten nicht getrennt werden. Es geht um rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien, die nach dem Antrag des Landes auf EU-Austritt um ihre Zukunft fürchten.

21:55 DFB-Auswahl bei Confed Cup mit 1:1 gegen Chile

Kasan - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim Confed Cup in Russland den vorzeitigen Halbfinal-Einzug verpasst. Gegen Chile spielte die DFB-Auswahl 1:1 und hat nun ebenso wie die Südamerikaner vier Punkte und damit gute Chancen auf das Weiterkommen. Chile war schon nach sechs Minuten in Führung gegangen, dem Gladbacher Lars Stindl gelang kurz vor der Pause der Ausgleich. Im letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen Kamerun reicht Deutschland nun schon ein Remis, um das Halbfinale zu erreichen.

21:47 Deutscher Wetterdienst: Heißester Tag des Jahres mit 37,1 Grad

Offenbach - Schon einen Tag nach dem kalendarischen Sommeranfang hat es in Deutschland den bisher heißesten Tag des Jahres 2017 gegeben. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wurden in Andernach in Rheinland-Pfalz 37,1 Grad gemessen. Kurz dahinter lag Köln mit 37,0 Grad. Auf Platz drei war Trier mit 36,7 Grad, ebenso wie die Station auf dem Flughafen Köln/Bonn. Für Freitag werden im Norden Deutschlands 19 bis 25 Grad erwartet, sonst 26 bis 34 Grad.

21:43 Konzert von Guns N' Roses in Hannover wegen Unwetters unterbrochen

Hannover - In Hannover ist am Abend das Konzert von Guns N'Roses wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Die Gäste wurden in die benachbarten Messehallen gebeten. Rund 70 000 Menschen hörten zu, das Konzert der Kultrocker um Leadsänger Axl Rose und Gitarrist Slash war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Die Feuerwehr in Hannover teilte am Abend mit, es gebe zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller.