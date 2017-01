Grenzach-Wyhlen. Die Jugendfeuerwehr Grenzach-Wyhlen sammelt die Weihnachtsbäume in der Gemeinde ein, jedoch eine Woche später als gewohnt. Es werden nur Bäume mit Banderolen gesammelt. Diese können für 1,50 Euro bei den Volksbanken, Sparkassen und Rathäusern sowie im Spielzeuglädeli in Wyhlen erworben werden. Die Bäume müssen am Freitag, 13. Januar, bis 12 Uhr gut sichtbar an der Straße abgestellt und mit der Banderole gekennzeichnet werden.

Die Abholung findet dann am Freitag ab 12 Uhr durch die Jugendfeuerwehr statt. Die Erlöse der Aktion kommen der Jugendarbeit zugute.