Grenzach-Wyhlen Jugendprojekt „10plus“ soll leben

Von Rolf Reißmann

„Yellow Box“, also „gelbe Box“, heißt der stets freitags geöffnete Jugendtreff in der Gemeinde. Das ökumenische Jugendprojekt „10plus“ veranstaltet diesen regelmäßigen Treffpunkt. Inzwischen gehören mehr als zehn Jugendliche zu den Stammbesuchern. Und viele andere kommen und bringen Freunde mit.

Grenzach-Wyhlen. Es lebt also in der „gelben Box“. Sara Freihaut, die hauptamtliche Jugendreferentin des Projektes, legte am Freitagabend dar, wie bunt und sogar erfreulich turbulent diese Freizeitgestaltung abläuft. Gut 60 Interessierte und Jugendliche waren ins katholische Gemeindehaus St. Michael gekommen, um zu hören, wie es mit dem Jugendprojekt vorangeht.

Brigitte Lindemann, die Beauftragte der beiden evangelischen Kirchengemeinden und der katholischen Seelsorgeeinheit für dieses gemeinsame Projekt, wies in einer Bilanz auf die Gestaltung, aber auch auf die anstehenden Probleme hin. Die Finanzierung nämlich werde immer wieder mal kompliziert. Zwar gingen seit 2009 rund 204 000 Euro an Spenden ein, doch den Kirchengemeinden fällt es sehr schwer, die notwendigen Kosten aufzubringen. Derzeit ist die Finanzierung bis Ende des Jahres gesichert. Bis dahin muss wieder einmal eine Lösung gefunden werden, um „10plus“ in der bisherigen Qualität fortzuführen.

Dass bei den Jugendlichen selbst das Projekt sehr gut ankommt, bestätigte Sara Freihaut. Sie freut sich, wenn Kinder und Jugendliche fragen, wann sie denn etwas mitgestalten können. Da die Jugendreferentin sowohl die Konfirmanden als auch die Ministranten regelmäßig besucht, findet sie stets gute Kontakte und gewinnt neue Interessenten.

Der „10plus“-Abend mit seinem Aktionsprogramm verdeutlichte auch, wie viele Ideen in eine vielfältige Jugendarbeit investiert werden. Wieder einmal hatte Florian Metz ein Programm zusammen gestellt, das von Jugendlichen aus der Gemeinde und von Gästen gemeinsam gestaltet wurde. Brigitte Lindemann und Sara Freihaut nutzten die Gelegenheit, um mit bewährten und auch möglichen neuen Partnern an diesem Abend ins Gespräch zu kommen, einmal, um eventuell gemeinsames Handeln anzuregen, aber auch, um finanzielle Unterstützung zu finden.

n Bei „10plus“ mitmachen dürfen alle, eine konfessionelle Bindung ist keine Bedingung. Wer direkt mit Sara Freihaut in Kontakt treten will, kann dies per E-Mail an jugendbuero@10plus-grenzach-wyhlen.de. Bereits im Juni findet die nächste Fahrt nach Taizé statt, und zur Sommerfreizeit reisen Jugendliche ins Allgäu.