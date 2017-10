Grenzach-Wyhlen Kabarett-Saisonauftakt: Uwe Kleibrink im Theater im Zehnthaus

„Tach, Herr Knabenschuh! Wie war’s?“ lautet der Titel des Kabarettabends mit Uwe Kleibrink am Sonntag, 15. Oktober, ab 17 Uhr im Theater im Zehnthaus (TIZ) in Wyhlen. Die Veranstaltung ist der Auftakt der neuen Kabarettreihe, die das TIZ in Kooperation mit der Volkshochschule Grenzach-Wyhlen realisiert. „Alltagskabarett“ nennt Uwe Kleibrink das, mit dem er das Publikum amüsiert. Er beobachtet die Menschen, und das sehr präzise, um ihre Eigenheiten dann in überspitzter Form und in seiner Rolle als Kurt Knabenschuh auf die Bühne zu bringen. Und wer mit dem geschärften Blick des Kabarettisten durchs Leben geht, entdeckt im Alltag überall Realsatire. Kurt Knabenschuh wirft einen differenzierten Blick auf Banalitäten, hat ein Händchen für Situationskomik. Die Veranstalter versprechen intelligenten Wortwitz statt platter Sprüche und Schenkelklopferklamauk. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der VHS-Geschäftsstelle und im Spielzüglädeli Wyhlen. Foto: zVg