Grenzach-Wyhlen Kabel sorgt für Stromausfall

Grenzach-Wyhlen/Inzlingen. In Teilen von Wyhlen und Inzlingen ist gestern Morgen, kurz vor 8 Uhr, der Strom ausgefallen. Auch einige Bereiche von Herten und Degerfelden waren betroffen. Grund war ein defektes 20-Kilovolt-Kabel in Herten, wie aus einer Pressemitteilung von ED Netze hervorgeht. Fast alle betroffenen Haushalte seien dank Umschaltungen in der Netzleitstelle in Rheinfelden nach rund 30 Minuten wieder mit Strom versorgt gewesen, heißt es weiter. Die letzten beiden Stationen in Wyhlen waren um 9.26 Uhr wieder am Netz.