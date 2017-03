Nachrichten-Ticker

00:05 SPD stellt Konzept für längeres Arbeitslosengeld vor

Berlin - Die SPD präsentiert heute ein Konzept, wonach Ältere deutlich länger Arbeitslosengeld erhalten können - und zwar im Einzelfall bis zu 48 Monate lang. Über das Wahlkampfpapier von Arbeitsministerin Andrea Nahles berät am Vormittag in Berlin der SPD-Vorstand. Der Vorstoß stößt bei Union und Arbeitgebern auf heftige Gegenwehr. Hintergrund des Vorstoßes ist die Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, Arbeitslose durch längeren Bezug von Arbeitslosengeld besser vor Hartz IV und einem damit verbundenen sozialen Abstieg zu schützen.

23:46 Schwester des inhaftierten Journalisten Yücel hofft weiter

Istanbul - Ilkay Yücel, die Schwester des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel, hofft weiter auf eine schnelle Freilassung ihres Bruders. "Ich möchte mir nicht vorstellen müssen, dass er längere Zeit, also über Jahre hinweg, gefangen sein könnte. Darüber möchte ich nicht nachdenken", sagte sie amAbend in Istanbul - sie wurde live in die ARD-Talkshow "Anne Will" zugeschaltet. "Von der Bundesregierung erhoffe ich mir natürlich, dass sie sich weiterhin für meinen Bruder einsetzen wird, bis er freigelassen wird. Ansonsten - weiß ich nicht", sagte sie sichtlich bewegt.

22:44 Maas weist Erdogans Nazi-Vergleich zurück

Berlin - Bundesjustizminister Heiko Maas hat Vergleiche des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen, Deutschland verhindere mit Nazi-Praktiken Wahlkampfauftritte türkischer Politiker. Dies sei "abstrus, infam und abwegig", sagte er am Abend in der Talkshow "Anne Will" im Ersten. Man müsse sich die Frage stellen, ob man das überhaupt kommentieren wolle. Erdogan hatte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu unter anderem gesagt: "Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch immer weiter."

22:41 Erdogan wirft Deutschland "Nazi-Praktiken" vor

Istanbul - Mit provokanten Nazi-Vergleichen verschärft der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den hitzigen Streit mit Deutschland um Wahlkampfauftritte seiner Minister. "Eure Praktiken machen keinen Unterschied zu den Nazi-Praktiken in der Vergangenheit", sagte er in Istanbul. Deutsche Politiker reagierten empört. Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci trat am Abend in Köln auf. Im Hinblick auf die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und der Türkei sagte er, "wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben".

22:04 Türkischer Minister: "Wir lassen uns nichts vorschreiben"

Köln - Nach zwei geplatzten Wahlkampfveranstaltungen ist der türkische Minister Nihat Zeybekci in Köln aufgetreten und hat dabei für die Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geworben. Ohne das angestrebte Präsidialsystem in der Türkei direkt zu erwähnen, stellte er vor allem die Anstrengungen der Türkei heraus, in den kommenden Jahren zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt zu werden. Indirekt ging er auch auf die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und der Türkei ein. "Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben", sagte er.