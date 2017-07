Grenzach-Wyhlen Kein Rathaus soll verkauft werden

Was zu erwarten war: Nach dem Hauptausschuss favorisiert nun auch der Technische Ausschuss des Gemeinderates den Bau eines zentralen Rathauses in Wyhlen. Dazu sollen die bestehenden Zwillingsgebäude um einen rückwärtigen Neubau erweitert werden (Variante „W3“).

Von Tim Nagengast

Grenzach-Wyhlen. Eines vorab: Entschieden ist offiziell noch gar nichts. Erst der Gemeinderat wird am kommenden Dienstag (Sitzungsbeginn: 19 Uhr) festlegen, welche der fünf zur Auswahl stehenden Varianten für die räumliche Zukunft der Gemeindeverwaltung schlussendlich umgesetzt werden soll. Denn auch im Technischen Ausschuss wurde am Dienstagabend nicht abgestimmt. Alle Wortmeldungen ließen jedoch erkennen, dass auch dieses Gremium eindeutig zur Variante „W3“ steht. Heißt: weitere Verwendung der beiden Rathausgebäude in Wyhlen samt deren Sanierung plus Erweiterung um einen Neubau. Dieser soll auf dem jetzigen, rückwärtig gelegenen Parkplatz errichtet werden und als Riegel die historischen Gebäude miteinander verbinden.

Günstigste Variante

Wie Bürgermeister Tobias Benz dem Technischen Ausschuss vorrechnete, sei „W3“ mit geschätzten Kosten von 7,67 Millionen Euro die günstigste Variante. Und offenbar auch die gefälligste, wie mehreren Wortmeldungen zu entnehmen war.

Für Erleichterung sorgen dürfte bei manchen Bürgern aber vor allem ein Punkt: Bürgermeister Benz gab im Technischen Ausschuss für alle Rathausgebäude eine Besitz- und Bestandsgarantie ab. „Kein altes Rathaus wird verkauft“, sagte Benz. Sobald die zentrale Verwaltung ihren Sitz in Wyhlen bezogen habe, könne man an die Sanierung des ortsbildprägenden Rathauses in Grenzach gehen. Dessen künftige Nutzung sei noch offen. Egal, ob Mietwohnungen, Praxen, Büros oder eine öffentliche Verwendung – alles sei möglich, hielt Benz fest. Und ergänzte: „Ideen sind herzlich willkommen.“ Ein paar kamen in der Debatte im Ausschuss bereits auf: So sucht die Volkshochschule ja bekanntlich ein eigenes Domizil. Und auch der Verein für Heimatgeschichte, der ja gerade im kulturellen Bereich Etliches in der Gemeinde auf die Beine stellt, könnte sicherlich ebenfalls Räume gebrauchen.

Sehr froh ist das Gemeindeoberhaupt über die erstaunlich sachliche Diskussion der „Rathausfrage“ auf allen Ebenen. Egal, ob in den unterschiedlichen Gremien, auf der Straße oder beim Bürgerinfo-Workshop: Nirgends hätten irgendwelche Befindlichkeiten zwischen Wyhlen und Grenzach oder umgekehrt eine Rolle gespielt. „Das war toll – ein schönes Zeichen“, ist Benz dankbar.