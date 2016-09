Grenzach-Wyhlen (mv). Fußballspielen für einen guten Zweck zählt beim Unternehmen Bayer des Standortes Grenzach seit Jahren zu den guten Gepflogenheiten. Das alljährlich stattfindende Fußball-Grümpelturnier, das am Samstag zum elften Mal im Grenzacher Grienboden stattfand, zählt zu diesen Veranstaltungen von denen in jedem Jahr eine andere soziale Einrichtung oder auch soziales Engagement profitieren.

Sportlich betrachtet ging es auch in diesem Jahr um den begehrten Wanderpokal, der im vergangenen Jahr vom SC Bepantheros gewonnen wurde. Insgesamt beteiligten sich am Samstag sieben Mannschaften am Grümpelturnier wo auch Frauen in den gemischten Mannschaften „ihren Mann“ standen und für einen guten Zweck spielten. Zur Freude aller Beteiligten zählten dabei die Tore, die die Fußball-Damen erzielten, gleich doppelt, was das Turnier in besonderer Weise auszeichnete und auch dem guten Zweck diente.

In diesem Jahr erhielt der Lörracher Verein „Frauen helfen Frauen“ den stattlichen Betrag in Höhe von 4350 Euro am Ende des Grümpelturniers überreichder den wichtigen Aufgaben des Vereins sehr entgegenkommt. Dies betonten am Ende des Bayer-Benefizturniers auch Bayer-Personalleiter Michael Oliva sowie der Standortleiter des Werkes in Grenzach, Dirk Oebels. Sie verwiesen auf die wichtigen Aufgaben des Vereins, welcher auch das Frauenhaus in Lörrach betreibt.

Sportlich betrachtet gewann wie im Vorjahr der SC Bepantheros das Turnier vor der Mannschaft der Filgrastimos. Dritter wurde die Mannschaft der Werks-Elf aus Basel. Einen Sonderpreis erhielt das Management-Team, das die meisten Gegentore hinnehmen musste.