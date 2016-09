Grenzach-Wyhlen. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Basler Straße ist ein sieben Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr hielt nach Angaben der Polizei ein in Richtung Wyhlen fahrender Bus an der Haltestelle am Seidenweg. Der Junge rannte hinter dem Bus auf die Straße, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt kam aus Richtung Wyhlen ein Auto angefahren. Der 70 Jahre alte Fahrer konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten, und das Kind lief gegen das Auto. Der Junge wurde leicht verletzt.