Grenzach-Wyhlen (rr). Sägen, bohren, feilen und nageln, viele Handgriffe hatten die Mädchen und Jungen in der Holzwerkstatt zu erledigen. Bereits zum sechsten Mal fand diese handwerkliche Zwei-Tagesarbeit im Ferienprogramm von Grenzach-Wyhlen ihren Platz.

Achim Zeressen, Geschäftsführer einer Firma in Grenzach, wurde seinerzeit vom Jugendreferat angefragt, ob er so etwas machen könne. Sein Vater war nämlich Schreiner, und er wuchs mehr oder minder intensiv mit dem dortigen Geschehene auf. Zumal er ehedem in den Schulferien in der Werkstatt mitarbeitete, eignete er sich Fertigkeiten und Kenntnisse zur Holzbearbeitung an, so konnte er diese Veranstaltung sachkundig leiten.

14 Kinder waren mit Freude und Eifer dabei. Als Aufgabe erhielten sie diesmal den Bau einer Schatzkiste. Zeressen und die beiden ehrenamtlichen Helfer vom Jugendreferat, Josef Tandlinger und Laszlo Urban, trugen für diesen Zweck altes Kisten- und Verpackungsholz zusammen.

Die Kinder begannen den Kistenbau mit ausmessen, anzeichnen und sägen. Unauffällig aber konsequent achteten die Betreuer darauf, dass die Kinder die notwendigen Sicherheitsvorschriften einhielten „Deswegen lassen wir die Mädchen ihre langen Haare mit einem Gummi zusammenbinden,“ erklärte Zeressen, „oder sie setzen eine Mütze auf. Aber, schließlich kann man sich auch mit einem Hammer schon recht deutlich wehtun, einige Jungen haben es wohl gespürt. Aber bis auf eine kleine Schnittwunde ging auch diesmal alles gut, weil die Teilnehmer wirklich sehr vorsichtig arbeiteten. Gewissenhaft gingen sie auch mit den Werkzeugen um, probierten, wie kleine Brettchen am besten für die Bearbeitung im Schraubstock einzuspannen sind. Ohnehin herrschte die gesamte Zeit über gute Stimmung im Werkraum, aber als sich dann die Arbeit am zweiten Tag doch dem Ende zuneigte, stieg die Freude über das erfolgreiche Basteln nochmal an.