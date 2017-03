Von Rolf Reißmann

Das Akkordeonorchester Grenzach hat sich etwas Neues ausgedacht. Für den 7. Mai planen die Musiker erstmals ein „Klangfrühstück“.

Grenzach-Wyhlen. „Wir möchten dabei unsere Gäste mit unterhaltsamer Musik erfreuen“, kündigt Dirigentin Tanja Rauschenberger an. „Unsere Konzerte gestalten wir stets mit sehr anspruchsvoller Musik. Wir wissen, dass die Besucher dies aufmerksam und gerne hören, aber es gibt auch den Wunsch, einmal leichtere Melodien zu hören.“ Bei der Hauptversammlung des Akkordeonorchesters Grenzach (AOG) war dies eine der zentralen Informationen.

Rückblick

Vorsitzende Judith Lutz erinnerte in ihrem Bericht an die beachtlichen Erfolge, die das renommierte Orchester im vergangenen Jahr erreichte. Die erstmalige Teilnahme am eidgenössischen Musikfest in Disentis brachte mit einem fast vollständigen Punktestand einen grandiosen Sieg (wir berichteten).

Nachwuchsarbeit

Große Beachtung, sowohl im Bericht der Vorsitzenden als auch dem von Ausbildungsleiterin Tanja Rauschenberger, fand die Nachwuchsarbeit. Derzeit befinden sich 37 Schüler in Ausbildung, zehn davon am Keyboard und 27 am Akkordeon.

Mit dem Musiklehrer Predrag Tomic hat das AOG einen weiteren Ausbilder gewonnen. Im bisherigen Jugendorchester konnte nunmehr auch die Bass-Position dauerhaft besetzt werden. Dirigent Stefan Heumesser sprach von einem sehr guten Verhältnis zwischen ihm und den Nachwuchsspielern.

Neues Jugendensemble

Im Laufe dieses Jahres soll das Jugendorchester in ein Jugendensemble umfirmiert werden. In einer solchen Formation steht dann kein Dirigent mehr vor den Musikern. Alle Kinder und Jugendlichen seien stark motiviert, bekräftigte Rauschenberger. Von den Eltern komme gute Unterstützung für die anspruchsvolle Ausbildung.

Neues Schülerorchester

Ab Herbst dieses Jahres soll es ein Schülerorchester geben. Mit diesen neuen Formationen soll die Nachwuchsarbeit noch weiter optimiert werden.

Aktivorchester

Das Aktivorchester ist derzeit optimal besetzt und kann schwierige Werke aller Art interpretieren. Trotz der Alltagsbelastung finden die 37 Spieler Zeit für individuelles Üben. Besondere Wertschätzung fand, dass auch zahlreiche Auswärtige weitere Anreisen auf sich nehmen, um zu den wöchentlichen Proben zu kommen.

Lob vom Bürgermeister

Rathauschef Tobias Benz sprach dem Akkordeonorchester seinen Dank aus. Das AOG sei ein wahres Aushängeschild der Gemeinde auf einem außergewöhnlichen Niveau. Die Auftritte zeugten von professioneller Qualität.

Benz würdigte zudem die umfangreiche Jugendarbeit. Auch er sei neugierig auf das angekündigte „Klangfrühstück“.

Beitragserhöhung

Die Mitgliederversammlung befasste sich dann noch mit der Erhöhung des Beitrages für die Aktivmitglieder. „Dies ist dringend notwendig, um die Qualität des Orchesters zu halten“, sagte Judith Lutz. „Sowohl gestiegene Kosten für die Ausstattung mit Instrumenten als auch bei den Nebenkosten erfordern mehr Geld.“

Einwände kamen von einigen Mitgliedern, die eine zu starke Belastung der Aktivspieler fürchteten. Denn während sie nun neu 80 Euro pro Jahr beisteuern sollen, bezahlen die 145 Passivmitglieder weiterhin nur 15 Euro. Kassiererin Caroline Schmidt verwies aber darauf, dass einerseits zahlreiche Passivmitglieder im Rentenalter seien, anderseits ein Aufruf zu freiwilligen Spenden beachtliche Ergebnisse gebracht habe. Dies solle auch so weitergeführt werden. Die Versammlung nahm die Beitragserhöhung bei zwei Enthaltungen an.