Nachrichten-Ticker

18:53 Jahrescharts: Udo Lindenberg und Alan Walker vorn

Baden-Baden - Udo Lindenberg hat mit "Stärker als die Zeit" das erfolgreichste Album 2016 in Deutschland veröffentlicht. Der Panikrocker setzte sich in der Jahreswertung vor Andrea Berg mit "Seelenbeben" durch, wie GfK Entertainment mitteilte. In den offiziellen Single-Jahrescharts siegte der norwegische DJ Alan Walker mit "Faded" vor Stereoact feat. Kerstin Ott mit "Die immer lacht".

18:14 Kälte: Athen öffent Metro-Stationen für Obdachlose

Athen - Wegen der anhaltenden Kälte werden im Athener Stadtzentrum bis auf Weiteres fünf Metro-Stationen über Nacht für Obdachlose offen gehalten. Auch vier beheizte Hallen stünden für die Menschen bereit, teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem seien Sozialarbeiter im Sondereinsatz, um die mehreren Tausend Obdachlosen der griechischen Hauptstadt mit Kleidung, Decken und Lebensmitteln zu versorgen. Die Temperaturen waren in den vergangenen Tagen stark gefallen; in Athen liegen sie derzeit nachts bei null Grad. Auch schneit es immer wieder, was in der Stadt selten vorkommt.

18:07 Polizei: George Michaels Todesursache weiter unklar

London - Eine Obduktion der Leiche des an Weihnachten gestorbenen britischen Sängers George Michael hat keine Erkenntnisse über die Todesursache gebracht. Das teilte die britische Polizei mit. Weitere Tests würden durchgeführt. Mit Ergebnissen sei aber erst in einigen Wochen zu rechnen. Der Tod des Popstars werde weiterhin als ungeklärt behandelt, aber nicht als verdächtig. George Michael war nach Angaben seines Publizisten an Weihnachten "zu Hause friedlich entschlafen". Sein Manager Michael Lippman sprach von Herzversagen.

18:05 Haftbefehl gegen prominenten Journalisten Ahmet Sik erlassen

Istanbul - Einen Tag nach seiner Festnahme ist gegen den prominenten türkischen Autoren und regierungskritischen Journalisten Ahmet Sik Haftbefehl erlassen worden. Ihm werde Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Hintergrund seien Artikel in der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" und Twitter-Nachrichten. Der Journalist war gestern in Istanbul festgenommen worden. Die Behörden gehen seit dem Putschversuch verstärkt gegen Regierungskritiker und kritische Medien vor.

17:44 Wahlmanipulationen: BSI will zur Bundestagswahl vorsorgen

Berlin - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik befürchtet ähnliche Cyber-Aktivitäten und Manipulationsversuche wie in den USA auch zur Bundestagswahl 2017 in Deutschland. Das BSI beschäftige sich deshalb intensiv mit dem Thema der möglichen Beeinflussung von Wahlen, teilte die Behörde mit. Dabei gehe es sowohl um Cyber-Angriffe als auch um automatisierte Meinungsverbreitung im Netz und in den Sozialen Netzwerken. "Wir tauschen uns in diesem Kontext auch mit anderen europäischen Ländern aus, in denen demnächst Wahlen sind", erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm.