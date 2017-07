Grenzach-Wyhlen Kleines Mädchen mit Schutzengel

Grenzach-Wyhlen. Einen Schutzengel als Begleiter hatte ein kleines Kind am Mittwoch in Wyhlen. Das dreijährige Mädchen stand um 11.40 Uhr mit seiner Mutter im Bereich einer Fußgängerfurt am Fahrbahnrand der Solvaystraße und wollte die Straße überqueren. Als die Mutter bemerkte, dass sich ein Auto näherte, hielt sie ihre Tochter zurück. Die Autofahrerin bemerkte die Situation und hielt vor der Fußgängerfurt an.

Als sie sah, dass die Mutter das Kind zurückhält, fuhr sie wieder an. In diesem Moment rannte das Kind auf die Fahrbahn, geriet unter das Auto und wurde überrollt, heißt es im Polizeibericht. Dabei erlitt es nach ersten Untersuchungen nur leichtere Verletzungen. Das Mädchen wurde in Begleitung der Mutter mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.