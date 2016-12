Grenzach-Wyhlen. Aufgrund von Beschädigungen und Vandalismus an öffentlichen Gebäuden wurde in den vergangenen Jahren, vor allem zu Beginn oder in den Sommer- und Winterschulferien, immer wieder ein Sicherheitsdienst mit Sonderkontrollen beauftragt, um im Bereich öffentlicher Gebäude in Grenzach-Wyhlen nach dem Rechten zu sehen. Die Beschädigungen durch Vandalismus konnten dadurch erheblich verringert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Sie kündigt für die aktuellen Weihnachtsferien an kommunalen Gebäuden – vor allem an der Bärenfelsschule– unregelmäßige Sonderkontrollen zu unregelmäßigen, mit der Polizei abgestimmten Zeiten an. Diese werden von einem externen Wachdienst vorgenommen.

Die Gemeindeverwaltung bittet die Bürger, bei auffälligen Vorkommnissen an öffentlichen Gebäuden, aber auch generell merkwürdige Feststellungen der Polizei zu melden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, ist unter Tel. 07624/98 900, das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/74 040 erreichbar. Auch auf die Notrufnummer 110 wird verwiesen.