Grenzach-Wyhlen Landschaften und „entartete“ Akte

In Kunstkreisen noch immer wohl bekannt, ist der 1986 verstorbene Wyhlener Maler Josef Hauser in der breiten Öffentlichkeit heute etwas in Vergessenheit geraten. Im Regionalmuseum Römervilla in Grenzach-Wyhlen bietet sich deshalb nun die Möglichkeit, noch einmal verschiedene Werke des 1951 mit dem renommierten Hans-Thoma-Preis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichneten Künstlers kennenzulernen.

Grenzach-Wyhlen (was). Bernhard Vogt, ehemaliger Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Grenzach-Wyhlen, zeigt zwölf Bilder aus verschiedenen Schaffensphasen des Malers und Graphikers und bietet diese gleichzeitig zum Verkauf an. „Nachdem wir nach Lörrach umgezogen sind, habe ich nicht mehr so viel Platz“, erläuterte er bei der Ausstellungseröffnung am vergangenen Sonntag seine Motivation, sich von einem Teil seiner Sammlung zu trennen. Ein Sammler im klassischen Sinne sei er aber eigentlich nie gewesen, erzählte er dabei. Vielmehr begegnete Vogt Hauser das erste Mal im Jahr 1962, als er für die Zeitung über dessen – heute übertünchtes – Wandbild „Tiere in unserem Wald“ in der Aula der Wyhlener Lindenschule berichtete.

Später half er dem Maler, der nie ein eigenes Auto besaß, beim Transport seiner Ausstellungen und kam so immer mal wieder zu Bildern, die ihm Hauser schenkte.

Hauser selbst wurde 1908 als Sohn eines Schlossers im Bauerndorf Wyhlen geboren. Schon früh zeigte sich sein künstlerisches Talent, weshalb der Berufswunsch des jungen Josef auch schon früh feststand: Er wollte Kunstmaler werden. Hilfesuchend wandte sich der Vater deshalb an den Dorfpfarrer, der dem Jungen einen Platz an der Basler Kunstgewerbeschule vermittelte. Nach einer anschließenden – eher unfreiwilligen – Malerlehre und einem Volontariat in einem graphischen Atelier in Freiburg, fuhr Josef Hauser im Jahr 1930 nach Berlin. Dort vertiefte er unter dem bekannten Künstler Carl Hofer und dem aus Maulburg stammenden Adolf Strübe an der Staatsschule für Freie und Angewandte Kunst seine Ausbildung und erhielt später einen Lehrauftrag an der Akademie. Als jedoch seine Werke als „entartete Kunst“ eingestuft wurden und er zudem ins Visier der Gestapo geriet, kehrte er mit seiner Familie – inzwischen hatte er Frau, Sohn und Tochter – nach Grenzach zurück und floh über die grüne Grenze in die Schweiz. Später ließ sich Hauser mit seiner wieder vereinten Familie – sie war nach der Flucht auseinander gerissen worden – in Basel nieder und arbeitete bis zu seinem Tod als frei schaffender Künstler.

Neben frühen Aktgemälden und Portraits in Öl finden sich in der Ausstellung in der Römervilla vor allem Zeichnungen und Aquarelle von seinen Reisen nach Marokko, in die Türkei, nach Frankreich oder Griechenland. Vor allem letztere fallen dabei durch ihre Farbigkeit und Leuchtkraft auf.

Der Stil dieser Bilder variiert zwischen einer eher flächigen Malweise einerseits und impressionistisch angehauchten Motiven andererseits. „Hauser liebte am Orient das Licht, die Farbe und den südlichen Flair“, erzählte Vogt. Und Helmut Bauckner, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, lobte: „Diese Welt hat ihn fasziniert, und er hat sie wunderbar in Farbe und Form umgesetzt.“

Weitere Informationen: Die Ausstellung in der Römervilla kann noch bis zum Sonntag, 7. Mai, an Sonn- und Feiertagen von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden.