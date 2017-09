Grenzach-Wyhlen Manch Quelle ist unschätzbar

Von Manfred Herbertz

Vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür in Wittenberg. Die Reformation hatte begonnen. Es dauerte 39 Jahre, bis sie auch in Grenzach angekommen war: An dieses Ereignis erinnert eine Ausstellung vom 8. bis 22. Oktober im evangelischen Gemeindehaus Grenzach.

Grenzach-Wyhlen. Pfarrer i. R. Axel Huettner hat die Ausstellung zum Reformationsjubiläum kuratiert und zusammengetragen. Unzählige Exponate sind dabei zusammengekommen: Angefangen bei wertvollen Originalen, über Nachdrucke bis hin zu Kopien und Werkstücken, wie der Nachbau einer Gutenbergpresse.

Es entstand so eine beeindruckende Schau über die Reformation, die geschichtlichen Hintergründe und die regionalen Auswirkungen. Pfarrer Huettner selbst hat eine Reihe von Exponaten aus seinem Privatbesitz eingebracht.

Dieser Tage hatte er die Ausstellung mit einigen Helfern zu einem ersten Probelauf im Gemeindehaus aufgebaut. Dabei ist Huettner schnell an die Raumgrenzen gestoßen. Dass die Ausstellung nur zwei Wochen zu sehen sein wird, bedauert der Grenzacher Pfarrer Alfred Klassen: „Sie hätte es verdient, mindestens einen Monat gezeigt zu werden.“ Aufgrund der intensiven Nutzung des Gemeindehauses habe man sich aber auf die Zeit vom 8. bis 22. Oktober beschränken müssen.

Stellwände, Vitrinen und Tische füllen den Raum. Dort wird viel Interessantes, zum Teil auch wenig Bekanntes über die Reformation, über Martin Luther, das Leben in der Zeit um 1517 sowie die regionalen und örtlichen Veränderungen zu sehen sein.

Huettner hat die Ausstellung chronologisch aufgebaut. Sie beginnt mit einer Beschreibung der Lage am Oberrhein um 1500. Weiter geht es mit dem apokalyptischen Zeitalter; Huettner streift die so genannten heiligen Orte in der Regio und beleuchtet die Stellung der katholischen Kirche und der Päpste in jener Zeit.

Großen Wert legt Huettner auch auf die hiesigen Reformatoren, die Luthers Ideen in die Regio gebracht hatten. Die Bauernkriege in Bad Frankenhausen mit Thomas Müntzer und im Markgräflerland finden Erwähnung. Dazu sind Waffen und Gerätschaften zu sehen, mit denen sich die Menschen damals bekriegten. Der Inzlinger Franz Kolb, bekannt auch als Reformator von Bern, wird ebenso skizziert wie die Rolle der Bärenfelser und der Grenzacher Pfarrer. Zudem wird eine Eichentür aufgestellt, an der die Besucher ihre eigenen Thesen zu „Gott und die Gesellschaft“ anschlagen können.

Huettner verweist auf die Visitationsbücher, eine unschätzbare Quelle, die das Gemeindeleben zu jener Zeit lebendig werden lassen, die eingesehen werden können.

Doch nicht nur zum Anschauen gibt es Gelegenheit: An einer Gutenbergpresse können Besucher selbst etwas drucken, zwei Computer verdeutlichen den Medienwandel seit der Erfindung des Buchdrucks.

Zum Schmunzeln regt hingegen der letzte Tisch der Ausstellung an. In Form von Fanartikeln wird hier Luther lebendig, egal, ob als Playmobilmännchen oder als roter Gartenzwerg. Es gibt zudem Luther-Bieröffner, Luther-Badeenten und schließlich auch Luther-Socken, bestickt mit dem Satz: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“

Die Ausstellung wird am Sonntag, 8. Oktober, um 11.15 Uhr, mit einer Vernissage mit Lautenspiel von Paul Kieffer eröffnet. Axel Huettner spricht am 11. Oktober, 19.30 Uhr, über die menschliche Seite der Reformation sowie am 18. Oktober ab 19.30 Uhr über die Auswirkungen der Basler Reformation von 1529 aufs Markgräflerland.

Die Ausstellung endet am 22. Oktober, Öffnungszeiten: Sonntag, 8. Oktober: 11.15 bis 18 Uhr; Mittwoch, 11. und 18. Oktober: 19.30 bis 22 Uhr; Samstag, 14. und 21. Oktober: 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Sonntag, 15. und 22. Oktober: 11.15 bis 18 Uhr. Gruppenführung nach Vereinbarung unter Tel. 07624/50 83.