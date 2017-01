Grenzach-Wyhlen (rr). Der Jahresabschlussgottesdienst in der evangelischen Wyhlener Friedenskirche begann schon außergewöhnlich. Das Musikertrio Florian Metz, Navid und Nima Aarabi eröffneten ihn mit einer ganz besonder instrumentalen Besetzung. Die iranischen Brüder hatten Toofan, Tar und Didgeridoo mitgebracht, Metz spielte auf dem Keyboard, dem Akkordeon und dem Alphorn.

Nach diesem langen, ungewöhnlichen und wohlklingenden Auftakt war die Gemeinde aufgeschlossen und erwartungsfroh. Florian Metz pendelte mehrfach zwischen Keyboard und Orgel, so erlangte dieser Jahresendgottesdienst eine außergewöhnliche Vielfalt.

In der nahezu voll besetzten Kirche erinnerte Pfarrerin Annette Metz erinnerte gleich zu Beginn ihrer Predigt daran, woher denn der tausendfach gebrachte Wunsch für einen „Guten Rutsch“ stammt. Aus dem Hebräischen kommt der Begriff „Rosch“, das bei uns umgelautete Wort bedeutet dort Anfang. Nicht wissend, dass das neue Jahr gleich mit einem Terroranschlag beginnen würde, sagte sie: „Frieden bleibt der größte Wunsch von uns allen.“ „Frei von Anschlägen erhoffen wir das neue Jahr, und auch, dass unser Rechtsstaat in der bewährten Form erhalten bleibt.“ Sie erinnerte auch daran, dass es doch ein Vergnügen sei, sich zu begegnen und dabei immer besser kennen zu lernen, um schließlich vieles gemeinsam zu erleben.

Maria als Vorbild

Als Vorbild für 2017 empfahl sie Maria. Tiefer Glaube brachte ihr Weisheit und Vertrauen. Genau damit könne man jeden Tag froh und zuversichtlich beginnen. Schließlich strebe doch jeder nach einer Arbeit, die ihn ausfülle und Freude bereite. Dabei sei es stets ein guter Grundgedanke, anderen zur Seite zu stehen. Mit der wechselnden Instrumentierung schufen die drei Musiker mehrfach im Gottesdienst neue Höhepunkte. Einen besonderen Akzent setzte Nima Aarabi, als er das verkürzte Alphorn so wie ein Didgeridoo spielte.

Die aus dem Iran stammenden Brüder leben seit einem knappem Jahr in der Gemeinschaftsunterkunft Wyhlen. Sie selbst gingen vor einigen Monaten auf Florian Metz zu und fragten, ob sie denn gemeinsam spielen könnten. Navid Aarabi und seine Frau sind Christen und finden in der evangelischen Gemeinde auch ihre religiöse Heimat. In wenigen Wochen werden sie Eltern. Ihnen bereite es große Freude, in der Kirche zu musizieren und damit etwas zu geben, was anderen Freude bereitet. Interessant war, dass sie auf den asiatischen Instrumenten Kompositionen aus Europa interpretierten, so Stücke von Bach und Vivaldi.

Pfarrerin Metz bedankte sich auch herzlich für das Geschenk der ungewöhnlichen, aber sehr hörenswerten Musik. Kein Wunder also, dass sie die Gemeinschaftsunterkunft, alle Geflüchteten und die Helfer ins Ausgangsgebet einschloss.