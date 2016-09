Grenzach-Wyhlen. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag auf dem geschotterten Parkplatz am Heerweg einen Mercedes Vito aufgebrochen. Laut Polizei schlug der Täter das Fenster der Beifahrertür ein. Aus dem Handschuhfach wurden ein USB-Stick und aus dem Fußraum Lebensmittel im Wert von etwa 25 Euro entwendet. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 500 Euro.