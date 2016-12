Stille Nacht, eilige Nacht? Ja, das kann passieren. Auch vor Feiertagen machen Notfälle aller Art leider nicht halt. Dann werden die ehrenamtlichen Helfer der freiwilligen Feuerwehr oder des Roten Kreuzes aktiv.

Grenzach-Wyhlen. Babett Büllesbach ist Helferin vor Ort (HvO) und Ausbilderin beim DRK-Ortsverein Grenzach-Wyhlen. Tritt ein medizinischer Notfall ein, alarmiert die Leitstelle Lörrach in der Regel auch die HvO-Gruppe, die bis zum Eintreffen des hauptberuflichen Rettungsdienstes Erstmaßnahmen ergreift.

„Tritt eine Bewusstseinsstörung ein, ist das in der Regel ein Notfall. Atmet der Patient noch, muss er in die Seitenlage. Fehlt eine normale Atmung, muss mit der Wiederbelebung des Bewusstlosen begonnen werden. Und natürlich darf man da auch den Notruf über die 112 nicht vergessen“, erklärt die Wyhlenerin die Sofortmaßnahmen, die in solch einer stressigen Situation vielen Menschen genau dann nicht mehr einfallen, wenn sie dringend benötigt werden. Die Rettungsassistentin ist am heutigen Heiligabend allerdings nicht einsatzbereit – sie arbeitet dann in der Notaufnahme des Rheinfelder Kreiskrankenhauses.

Ebenfalls nicht zuhause sein wird Heinz Weiß. Der Grenzacher Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr wird als Disponent auf der Integrierten Leitstelle in Lörrach sitzen und die Notrufe entgegennehmen. Damit es weniger schlimme Einsätze werden, hat er einige Tipps für sichere Feiertage: „Ob Adventskranz oder Weihnachts-baum – wer echte Kerzen verwendet, sollte immer ein geeignetes Löschmittel parat haben. Das kann eine Löschdecke, ein Eimer Wasser oder auch der Feuerlöscher sein.“ Ebenfalls rät er zur Vorsicht, wenn Haustiere oder auch spielende Kinder in der Nähe sind. Da seien elektrische Kerzen – mit entsprechendem Sicherheitsprüfsiegel – meist ratsamer und auch weniger gefährlich, falls man sie vergessen sollte.

Unabhängig von den Ursachen steht die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen – wie alle anderen Feuerwehren im Land – auch an den Feiertagen in steter Bereitschaft. Für Silvester, erzählt Weiß, wird es als Besonderheit wieder eine Gruppe geben, die gemeinsam miteinander im Grenzacher Feuerwehrhaus den Jahreswechsel feiert, um notfalls noch schneller ausrücken zu können. Bleibt nur noch zu hoffen, dass dies nicht nötig sein wird und die beiden an Weihnachten nicht allzu viel zu tun bekommen.