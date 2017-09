Grenzach-Wyhlen Mit dem „Grassvan“ um die Welt

Von Manfred Herbertz

Ein vollständig mit dunkelgrünem Kunstrasen verkleideter Toyota-Campingbus zieht derzeit in der „Siedlung“ in Wyhlen die (ungläubigen) Blicke auf sich. Unsere Zeitung hat herausgefunden, welch spannende Geschichte hinter diesem abenteuerlich anzusehenden Auto steckt.

Grenzach-Wyhlen. „The Grassvan“ nennen Toby Lehmann und Caro Feneis ihren 32 Jahre alten Toyota Hiace mit dem exotischen Äußeren und den hierzulande kaum bekannten Kennzeichen. Diese kommen von „Down Under“, aus Australien.

Blick auf das Heck des Autos gibt weitere Aufschlüsse: „Geschafft, in 1228 Tagen und 28 975 Kilometern von Australien nach Deutschland“ steht dort mit Kreide geschrieben. Das Auto ist zugelassen in Western Australia. „The Grassvan“ hat die Strapazen einer sehr langen Reise, von der viele Menschen nicht einmal zu träumen wagen, überstanden.

Begonnen hat das Abenteuer vor sechs Jahren. Am 1. Juli 2011 machten sich Tobias „Toby“ Lehmann und seine Partnerin Carolin „Caro“ Feneis auf eine Tour, an deren Anfang der Wunsch stand, „Land und Leute“ in verschiedenen Ländern der Welt kennenzulernen und an deren vorläufigen Ende nach sechs Jahren die Aussage steht: „Wir haben unsere Reise gelebt.“

Bereut haben sie keinen Meter ihres Trips, und die Eindrücke, die sie gesammelt haben, sind unvergleichlich. „Unser Leben ist um vieles reicher geworden“, sagen die beiden Weltenbummler.

Zu zweit sind sie aufgebrochen, zu dritt sind sie zurückgekommen, denn unterwegs hat die kleine Familie Zuwachs bekommen. Sohn Max wurde in Busselton, einer kleinen westaustralischen Stadt geboren. Inzwischen ist Kind Nummer zwei im Anmarsch.

Die Reise wurde zu einem Abenteuer mit unvergesslichen Erlebnissen, in dem das Eintauchen in fremde Kulturen und die Begegnung mit Menschen im Mittelpunkt stand. „Als wir losgezogen sind mit überschweren Rucksäcken, wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt“, sagen Caro und Toby. Schon in Polen wurden die 30 Kilo Gepäck kräftig reduziert. Weiter ging es ins Baltikum, von dort nach St. Petersburg und mit der Transsibirischen Eisenbahn in Richtung Oste. Das Ziel: Australien.

Es würde Bücher füllen, von den vielen Erlebnissen unterwegs zu berichten. „In Nepal wurde uns, die wir von einer strukturieren Routine im Arbeitsleben geprägt waren, auf einmal bewusst: Wow, wir brauchen gar nichts zu planen, denn immer wieder öffnen sich in überraschender Weise Wege, die man vorher überhaupt nicht so gesehen hat“, erzählt Toby.

Die Zeit verstrich, und die beiden knüpften unterwegs etliche bis heute bestehende Kontakte, jobbten, wo immer sich Gelegenheit bot, und landeten schließlich nach Trips durch Indien, Myanmar und Sri Lanka in Australien – kurz bevor ihr Einreisevisum verfallen wäre.

Eineinhalb Jahre – viel länger als zunächst geplant – blieben sie in Perth, dann zogen sie weiter.

Im Geburtsort des Sohnemanns kamen sie auch zu ihrem krassen Camper mit „Grasbewuchs“, der dann zu ihrem Zuhause wurde.

Doch das ursprüngliche Vorhaben – „Einmal rund um die Welt“ – wurde irgendwann fallengelassen. Und der Sog in Richtung Heimat wurde mit der Zeit stärker. Der lange „Roadtrip“ zurück nach Deutschland stand an. Von Sydney aus wurde der Van nach Malaysia verschifft, und auf der Überfahrt ereignete sich der ziemlich einzige negative Zwischenfall. Das Auto wurde aufgebrochen und einige wertvolle Sachen gestohlen.

Das hat die Drei jedoch nicht beeinflusst, ihre Reise positiv zu sehen. Vietnam und Kambodscha waren weitere Stationen auf dem Weg nach Hause, der „Grassvan“ wurde noch einmal verschifft, und ab Bandar Abbas im Iran ging es auf vier Rädern weiter durch die Türkei und Osteuropa – fast im Schnellzugtempo, wie die Familie berichtet.

Nun sind die Drei dabei, sich hier in der Heimat ein neues Leben aufzubauen. Tobias Lehmann hat inzwischen eine Arbeit als Physiotherapeut angenommen. Eine neue Wohnung bezieht die kleine Familie gerade.