Grenzach-Wyhlen Mit jedem Schritt etwas Gutes tun

Anlässlich des 14. globalen „Roche Children’s Walk“ sind kürzlich rund 130 Roche-Mitarbeiter aus Grenzach-Wyhlen gemeinsam mit Kollegen an weltweit mehr als 130 Standorten für notleidende Kinder gelaufen. Die Spenden, die bei dieser Aktion gesammelt werden, kommen dem Sankt Josefshaus in Herten sowie Kindern in Malawi zugute.

Grenzach-Wyhlen. Vor 14 Jahren wurde der Roche-Spendenlauf – er wurde einst von Mitarbeitern ins Leben gerufen – zum ersten Mal konzernweit durchgeführt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Roche in Deutschland unterstützt in diesem Jahr das Sankt Josefshaus in Herten. Ein Teil der Spenden soll dort für die Förderung der sogenannten unterstützten Kommunikation mit speziellen Sprachcomputern genutzt werden. Mit dem anderen Teil werden eigens für Rollstuhlfahrer entwickelte Hochbeete auf dem Gelände des Sankt Josefshauses gebaut.

Die Spende für das globale Projekt geht, wie in den Jahren zuvor, über die Roche-Kooperationspartner „Aid Malawi“ und Unicef an Kinder in Malawi, mit dem Ziel, nachhaltige Veränderungen zu bewirken unter anderem in den Bereichen Bildung, Ernährung, medizinische Grundversorgung sowie soziale Entwicklung, wie es weiter heißt.

Die Romius-Stiftung koordiniert die Spenden aller Mitarbeiter in Deutschland und sorgt dafür, dass sie ohne Verwaltungskosten direkt und wirkungsvoll eingesetzt werden (www.romius.de). „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, dass Kinder eine glückliche und gesunde Kindheit erleben dürfen. Ich bin sehr glücklich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Roche-Kollegen einen so wertvollen Beitrag dazu leisten“, wird Carolina Martinez Echeverria, Leiterin Personal bei Roche Pharma, in der Mitteilung zitiert. Gemeinsam mit den rund 130 Kollegen lief sie anschließend nach Basel.

Mehr als 15 Millionen Franken gesammelt

Von Seiten der Geschäftsleitung werden die Mitarbeiterspenden wie in den Vorjahren verdoppelt. „An diesem Tag können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Roche ihr soziales Engagement zeigen und einen sichtbaren Beitrag leisten, um die Lebensbedingungen von vielen jungen Menschen zu verbessern“, wird Roche Pharma-Vorstand Hagen Pfundner zitiert.

Seit der „Roche Children’s Walk“ anno 2003 erstmals stattfand, haben nach Unternehmensangaben mehr als 200 000 Mitarbeitende daran teilgenommen und mehr als 15,4 Millionen Franken gesammelt.

Im Jahr 2016 wurden Spenden des „Children’s Walk“ dazu verwendet, in Malawi vier neue Zentren für frühkindliche Bildung zu bauen und acht bestehende zu verbessern, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus seien an zwei Grundschulen Obst- und Gemüsegärten angelegt, mehr als 5000 Schulkindern und Lehrkräften ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt vermittelt und über 320 Lehrkräften eine Ausbildung ermöglicht worden.