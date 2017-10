Grenzach-Wyhlen Mit verschiedenen Identitäten agiert

Nachrichten-Ticker

01:02 Deutlich mehr fettleibige Kinder und Jugendliche

Genf - Die Zahl extrem dicker Kinder und Jugendlicher hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten mehr als verzehnfacht. Während 1975 weltweit etwa elf Millionen 5- bis 19-Jährige fettleibig waren, waren es 2016 schon 124 Millionen. Das berichten die Weltgesundheitsorganisation und das Imperial College London in der Fachzeitschrift "The Lancet". Nicht nur in absoluten Zahlen, auch prozentual ist die Veränderung deutlich. Werbung für ungesunde Snacks, hohe Preise für gesunde Nahrungsmittel, weniger Bewegung - diese Faktoren hätten zu dem Trend beigetragen, so die Autoren.

00:45 US-Außenministerium im Visa-Streit "enttäuscht" über Türkei

Washington - Das US-Außenministerium hat sich "enttäuscht" über die Festnahme eines türkischen Mitarbeiters des US-Generalkonsulats in Istanbul gezeigt. Eine Sprecherin von Minister Rex Tillerson forderte, dem Anwalt des Mitarbeiters Zugang zu dem Inhaftierten zu gewähren. "Das wäre ein guter erster Schritt zum Abbau der Spannungen", sagte sie. Nach der Inhaftierung des türkischen Mitarbeiters vergangene Woche hatten die USA die Vergabe von Visa in ihren Vertretungen in der Türkei auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

00:01 Rätselraten über Kataloniens gleich wieder suspendierte Abspaltung

Barcelona - Die Rede des katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont zur Unabhängigkeit seiner Region hat für erhebliche Verwirrung gesorgt. Bei der Ansprache im Parlament erklärte Puigdemont die Unabhängigkeit, setzte sie aber gleich wieder aus. Damit solle Zeit gewonnen werden, um den von Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. Die Zentralregierung bezeichnete die Erklärung Puigdemonts als "inakzeptabel". Regierungschef Mariano Rajoy hat für heute eine Kabinettssitzung einberufen, um "über die nächsten Schritte zu beraten".

23:55 Althusmann schaltet im TV-Duell auf Attacke - Weil kontert

Hannover - Fünf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen sind sich CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann und Ministerpräsident Stephan Weil in ihrem einzigen TV-Duell hart angegangen. Vor allem Herausforderer Althusmann wählte teils scharfe Worte, Weil konterte eher besonnen. In der Diskussion über innere Sicherheit, aber auch beim Thema Volkswagen überzogen sich die Kontrahenten mit Vorwürfen. Letzten Umfragen zufolge steht am Sonntag bei der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD bevor.

22:59 Katalonien: Madrid beruft Kabinettssitzung für Mittwoch ein

Madrid - Die spanische Zentralregierung hat die Erklärung des Regierungschefs der Region Katalonien, Carles Puigdemont, als "inakzeptabel" zurückgewiesen. Puigdemont habe Katalonien "in die größtmögliche Ungewissheit gestürzt", sagte Vize-Ministerpräsidentin Soraya Saéz de Santamaría. Regierungschef Mariano Rajoy habe für Mittwochvormittag eine Kabinettssitzung einberufen, um "über die nächsten Schritte zu beraten". Puigdemont hatte zuvor das Recht Kataloniens auf Ausrufung der Unabhängigkeit beansprucht, auf eine sofort wirksame Abspaltung von Spanien aber verzichtet.