Grenzach-Wyhlen Mitglieder zeigen großen Einsatz

Von Heinz Vollmar

Bei einem Apéro und mit einem gemeinsamen Essen hat der Wassersportclub Grenzach-Wyhlen (WSC) am Sonntag sein 50-jähriges Vereinsbestehen gefeiert.

Grenzach-Wyhlen. Im Beisein zahlreicher geladener Gäste von befreundeten Vereinen, Bürgermeisterstellvertreterin Ulrike Ebi-Kuhn sowie des Projektleiters für die Sanierung der Keßlergrube von Seiten der Firma Roche, Richard Huerzeler, skizzierte der Vorsitzende des Wassersportclubs, Paul Kessner, die zurückliegenden 50 Jahre.

In diesem Zusammenhang begrüßte er auch das Gründungsmitglied des WSC, Norbert Denzinger, der mit Beginn des Jahres 1970 als Vorsitzender des Vereins wesentlichen Anteil am weiteren Gedeihen des Klubs hatte. Gleichzeitig ging Kessner auf das Entstehen des Vereinsgeländes am früheren Standort in der Grenzacher Salzlände und den Bau der dortigen Slipstelle ein. Laut Kessner bestand die größte Sorge des Vereins damals darin, das Überleben des Wassersportclubs zu sichern. Als Hauptgrund nannte er die Trasse der Umgehungsstraße „B 34 neu“, die im Verein seit rund 40 Jahren das Thema Nummer eins sei.

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen ging der WSC-Vorsitzende auf den notwendigen Umzug auf das neue Vereinsgelände in unmittelbarer Nähe zur Keßlergrube ein. Doch auch am neuen Standort habe es aufgrund der Sanierung der Bodenaltlast bald Unabwägbarkeiten gegeben. Deshalb musste die neue Slipstelle erneut verlegt werden. Das Einvernehmen mit Roche sei zu jeder Zeit sehr gut, hob Kessner hervor. Dies bestätigte auch Richard Huerzeler. Alles in allem habe dies alles von den Mitgliedern großen Idealismus und ebenso großen Einsatzwillen abverlangt, bilanzierte Paul Kessner zum Ende seiner Rede.

Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte beim Jubiläumsfest Bürgermeisterstellvertreterin Ulrike Ebi-Kuhn. Sie sagte, dass der Wassersportclub Grenzach-Wyhlen ein Verein sei, der seit nunmehr 50 Jahren die Liebe zum Rhein geradezu leben würde. Als Jubiläumsgabe überreichte sie dem Klub einen Scheck.

Mit dem Vereinsjubiläum wurde am Sonntag gleichermaßen das „Abfahren“ zum Saisonende begangen. In diesem Rahmen ließen einige Vereinsmitglieder des WSC ihre Boote zu Wasser, um vor der Winterpause bei Superwetter letztmals zu einer Rundfahrt über den Rhein zu starten.