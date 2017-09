Grenzach-Wyhlen Moonsport für junge Leute

Grenzach-Wyhlen. Nach den Sommerferien bietet das Jugendreferat der Gemeinde Grenzach-Wyhlen den Moonsport beziehungsweise die Fußball-Nacht in beiden Ortsteilen an. In Wyhlen ist der Veranstaltungsort die Hochrheinhalle, in Grenzach die Zielmattenhalle. Die Veranstaltungen finden freitags von 22 bis 24 Uhr statt. Alle Jugendlichen aus der Gemeinde von 14 bis 21 Jahren können teilnehmen.

Folgende Termine sind von September bis Dezember geplant: In Wyhlen am 29. September, am 13. Oktober sowie am 10. und 24. November; in Grenzach am 15. September, 27. Oktober und 8. Dezember.

n Bei weiteren Fragen steht das Team des Jugendreferates unter Tel. 07624/32409 oder per E-Mail an jugendreferat@grenzach-wyhlen.de zur Verfügung.