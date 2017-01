Grenzach-Wyhlen (mv). Guggemusik ist „in“ und soll auch in Zukunft die Guggemusikfans in den Bann ziehen. Diesen Zielen folgend hat die Guggemusik Node-Chaode am Samstag ihren Guggeball im Haus der Begegnung gefeiert und eine Gugge-Veranstaltung zelebriert, die einmal mehr die Herzen der Guggemusik-Fans in ihren Bann zog. Nachdem die Schränzernacht in Wyhlen am Freitag zu einem ersten fasnächtlichen Höhepunkt wurde, beschränkten sich die Node- Chaode auf eine etwas kleinere und gemütlichere Variante eines Guggemusik-Spektakels.

Dazu eingeladen waren bekannte Vertreter des grenzüberschreitenden Guggemusik-Genres. Und so zelebrierten im Haus der Begegnung am Samstagnacht auch die Basler Stachelbeeri und die Guggemusik Schogger aus Basel einen ganz besonderen Ohrenschmaus. Daneben waren die Uhinger-Guggemusik aus der Nähe von Stuttgart die Sumpfgumber und die Blechschlüpfer eigens angereist, um der Veranstaltung beizuwohnen und ihr spielerisches Können unter Beweis zu stellen.

In den Pausen sorgte DJ Baco für die notwendige musikalische Stimmung, und so wurde auch getanzt und ausgelassen gefeiert. Die notwendige logistische Unterstützung erhielten die Node-Chaode bei ihrem Guggeball von den Gränz-Pfluderi-Waggis aus Weil am Rhein, zu denen die Node-Chaode seit Jahren freundschaftliche Beziehungen pflegen.

Neben den vielen musikalischen Höhepunkten sorgte eine ganz besondere Ehrung für Aufmerksamkeit. Völlig unvorhergesehen ernannte Node-Chaode-Cliquenchef Michael Häusel Marianne Müller und Karin Neubauer zu Ehrenmitgliedern. Beide Guggemusikerinnen gehören mit zusammengerechnet mehr als 45 Jahren den Node-Chaode an, eine Ehrenmitgliedschaft sei mithin schon längst überfällig gewesen, wie der Cliquenchef bekundete.