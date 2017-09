Grenzach-Wyhlen Nahwärmenetz für 250 Haushalte

Von Manfred Herbertz

Der Gemeinde Grenzach-Wyhlen ist es ernst mit dem Klimaschutz. Daher ist geplant, im Bereich der „Neuen Mitte“ Grenzach ein nachhaltiges, in die Zukunft gerichtetes Konzept zur Energieversorgung des Quartiers zu entwickeln. Unterstützt wird die Gemeinde bei der Planung durch die Energieagentur des Landkreises und die Firma Energiedienst.

Grenzach-Wyhlen. Doch nicht nur die Entwicklung des neuen Quartiers liegt den Verantwortlichen am Herzen, sondern man will auch die Bevölkerung mit ins Boot holen. Daher hatte die Gemeindeverwaltung am Montagabend zu einer ersten Bürgerversammlung ins Haus der Begegnung eingeladen.

Die Resonanz war eher spärlich. Knapp 30 Bürger waren gekommen, um etwas über die Ziele und Hintergründe des Projektes, in dessen Mittelpunkt die energetische Versorgung der „Neuen Mitte“ steht, zu erfahren. Grundsätzlich standen die Zuhörer einem Nahwärmenetz aufgeschlossen gegenüber, jedoch wurden im Lauf der Veranstaltung auch kritische Fragen gestellt.

Dicht komprimiert gaben Jan Münster von der Energieagentur des Landkreises sowie Fachleute von Energiedienst zu Beginn einen Abriss über die Entwicklung der Energieversorgung. Auch wurde dargestellt, wie ein Nahwärmenetz funktioniert.

Bekanntlich werden bereits die Bärenfelsschule und das Haus der Begegnung über ein Nahwärmenetz beheizt. Bezogen wird diese Energie von DSM. Der Bereich der „Neuen Mitte“ soll – der Baubeginn wird voraussichtlich nicht vor 2020 sein – ebenfalls an das Nahwärmenetz angeschlossen werden, wie Bürgermeister Tobias Benz sagte. Er betonte, man werde Investoren dazu verpflichten, sich an das Wärmenetz anzuschließen. Dieselbe Möglichkeit soll für Gebäudebesitzer in der Nachbarschaft rund um das neue Quartier geschaffen werden. Laut Benz könnten 250 Haushalte davon profitieren.

Ludwig Schmidt-Brücken, Leiter der Energieversorgung bei DSM, erläuterte, dass sein Unternehmen so viel Abwärme erzeuge, dass man damit theoretisch den halben Ortsteil Grenzach beheizen könnte. Derzeit verpuffe diese Wärme ungenutzt. Das etwa 90 Grad heiße Wasser müsse heruntergekühlt und ungenutzt in den Rhein eingeleitet werden.

Ohne Bürger geht es nicht

Noch steht man am Anfang einer Entwicklung, aber für den Erfolg des Projektes hoffen die Initiatoren auf die Mitwirkung der Bürger. Dazu gibt es auch eine Potenzialanalyse, die für Interessierten kostenlos sein wird. Die Gemeinde wird die Kosten dafür übernehmen, zudem gibt es Fördergelder. Die Verwaltung bittet um die Beantwortung der Fragebögen, die den Haushalten im Quartier bereits Mitte August zugesandt worden sind.

Ob sich das Projekt jedoch wirtschaftlich darstellen lässt, so Jan Münster, sei vorwiegend davon abhängig, wie viele der rund 250 Gebäudeeigentümer sich positiv entscheiden. Münster verwies auf die „große Chance“ für das neue „Stadtquartier“.

In kleinen Gruppen formulierten die Anwesenden ihre Anregungen und Bedenken, welche die Planer mit auf den Weg nehmen. Auch brannte einigen Besuchern, die Frage unter den Nägeln, wie die Wärmeversorgung sichergestellt sei, falls DSM eines Tages den Standort Grenzach aufgeben würde. Dies müsse vertraglich sichergestellt werden.

Überwiegend kam aus dem Kreis der Zuhörer Zustimmung für das energetische Quartierskonzept. Vor allem wurde begrüßt, dass hier mit klimaneutralem Heizen dem Umweltschutz Rechnung getragen werde. Wichtig war zudem: Der Bürger will die Garantie, dass die Wärme kommt, und er will wissen, was sie ihn kostet.