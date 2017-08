Grenzach-Wyhlen Neuer Vorstand gesucht

Grenzach-Wyhlen (mv). Bei der SG Grenzach-Wyhlen findet am Freitag, 8. September, eine außerordentliche Generalversammlung statt. Diese beginnt um 19.15 Uhr im Kickerstüble am Lange-Tränke-Weg 1 in Grenzach-Wyhlen. Mit der außerordentlichen Generalversammlung soll die am 14. Juli dieses Jahres abgebrochene ordentliche Generalversammlung fortgeführt werden.

Auf der Tagesordnung stehen die Wahl eines Tagespräsidenten, die Neuwahl des Präsidiums sowie diverse Anträge, wie auch ein Antrag zur Satzungsänderung des erst vor kurzem verstorbenen Mitglieds Jörn Lütjens.

Die außerordentliche Generalversammlung wird mit einiger Spannung erwartet, geht es doch im Wesentlichen um die Wahl einer Vorstandschaft, welche die Geschicke des Vereins künftig lenken wird. In den zurückliegenden Monaten beklagten die bisherigen Vorstandsmitglieder immer wieder eine mangelnde Unterstützung der übrigen Vereinsmitglieder.

So auch Frank Krieger, der in der zurückliegenden Generalversammlung bereits bekundete, nicht mehr für ein Vorstandsamt kandidieren zu wollen. Bernd Maier, Vizepräsident der SG Grenzach-Wyhlen, verließ indes in der Sitzung die Versammlung sichtlich frustriert, wie von Teilnehmern berichtet wurde. Ob sich Frank Krieger und Bernd Maier vielleicht doch noch einmal bei der außerordentlichen Sitzung am 8. September einer Wahl stellen werden, bleibt abzuwarten. Sollte kein Vorstand zustandekommen, würde dann auch die Zukunft der Sportgemeinschaft auf Messers Schneide stehen.

Viele Vereinsmitglieder sorgen sich gerade um dieses mögliche Szenario, das zu einer Zeit eintreten könnte, in der es neben den sportlichen Zielsetzungen auch um die Planungen für ein Sportstättenkonzept in Grenzach-Wyhlen und die Zukunft des Fußballs überhaupt in der Doppelgemeinde geht.

Auf Nachfrage bestätigte der bisherige Präsident der Sportgemeinschaft, Frank Krieger, dass er zurzeit noch auf dem Standpunkt steht, für kein Vorstandsamt mehr kandidieren zu wollen.

Seine Meinung könnte sich jedoch ändern, wenn sich die Unterstützung der übrigen Vereinsmitglieder und die Bereitschaft, sich auch für zu vergebende wichtige Posten im Verein zur Verfügung zu stellen, merklich ändern würden.