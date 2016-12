„Ich werde mich der alemannischen Sprache enthalten. Müssen“, sagte Pfarrer Alfred Klassen am Heiligen Abend zu Beginn der sehr gut besuchten Christmette. Denn Pfarrer i.R. Axel Huettner war krank, der angekündigte alemannische Gottesdienst in der evangelischen Kirche Grenzach konnte daher nicht stattfinden.

Grenzach-Wyhlen. Alfred Klassen war kurzfristig eingesprungen. Und dessen alemannische Sprachkenntnisse sind nach eigenem Bekunden sehr bescheiden.

Das alemannische Element sollte in der Christmette dennoch nicht zu kurz kommen: So trug die Evangelische Kantorei alemannische Lieder unter Leitung von Dieter Zeh vor, und Frank Hirtle las die Weihnachtsgeschichte – ebenfalls in Mundart. Einfühlsam und eindrücklich war schließlich die Predigt von Pfarrer Klassen, der den Titusbrief 2 und die Verse 11 bis 14 zugrunde gelegt hatte, worin es heißt: „Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen.“

Das feine Flötenspiel von Sabine Dietrich setzte musikalische Akzente in der Mette, und als die Kantorei „Chumm, mir wönd em Heiland singe und ihm öisi Liebi bringe. Gäll mir wönd vor alle Dinge ganz in siinere Nöchi si“ anstimmte, herrschte andächtige Stille. Es war schon ein besonderes Erlebnis, Kirchenlieder in Mundart zu hören. Es waren eingängige, zum Teil bekannte Melodien, die der Chor anstimmte. Die Gesänge wechselten mit der Lesung der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, die durch die Übertragung ins Alemannische eine innige, dichtere Nähe zum Geschehen in der Heiligen Nacht entstehen ließ.

Pfarrer Klassen betonte in seiner Predigt, dass die Gnade Gottes allen Menschen zuteil werde. Für Menschen sei es notwendig, Unterschiede zu machen, dabei aber immer wieder Ähnlichkeiten zu entdecken, sei allzu menschlich. Oft aber würden heute Unterschiede missbraucht. Vor Gott jedoch müsse niemand um Gleichheit ringen, denn es seien alle gleich: „Das ist die revolutionäre Botschaft“, rief Klassen den Gottesdienstbesuchern zu, „denn Gott macht keine Unterschiede“, Gott spreche alle Menschen an, egal in welcher Sprache. In der Welt habe man Waffen genug, es gebe Hass genug, da sei Gnade ein besonderes wertvolles Gut, sagte Klassen.

Und so sang die Kantorei nach der Melodie „Still, still, still“: „Groß, groß, groß, si Liebi isch übergroß. Gott het de Himmelsthron verlo und isch uf d‘Erde abecho“.