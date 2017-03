Grenzach-Wyhlen Niepmann ist jetzt Ehrenmitglied

Grenzach-Wyhlen (mh). Im Rahmen der Generalversammlung des Ruderclubs Grenzach (RCG) wurde auch ein herausragender Sportler des Vereins geehrt. Simon Niepmann, der bei der Olympiade in Rio de Janeiro im Rudern im Leichtgewichtvierer der Schweiz zu olympischen Ehren ruderte, und sensationell die Goldmedaille gewann, hat das Rudern im Ruderclub Grenzach gelernt.

Auch wenn er jetzt für die Eidgenossenschaft an den internationalen Start geht, ist er nach wie vor „seinem“ RCG verbunden, und noch immer Mitglied. Der Verein beschloss daher Niepmann die Ehrenmitgliedschaft anzutragen. Der erfolgreiche Sportler, der auch mehrfach Weltmeister war, konnte an der Veranstaltung, in dessen Rahmen auch der scheidenden Vorsitzende Paul Castle zum Ehrenmitglied ernannt wurde, nicht teilnehmen.