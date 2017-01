Noch lauter, noch schriller und mit noch größerer Leuchtkraft des Feuerwerks, so feierten die Bürger der Doppelgemeinde in der Silvesternacht ins Jahr 2017 und viele wünschten sich für sich und ihre Familien Frieden, Gesundheit und Erfolg.

Grenzach-Wyhlen (mv). Ob die guten Wünsche in Erfüllung gehen werden bleibt abzuwarten, wenn es allein nach der gewaltigen Leuchtkraft des Silvesterfeuerwerks gehen würde, dann würden für die Bürger der Doppelgemeinde ganz sicher alle Wünsche auch in Erfüllung gehen.

Nachdem im Einzelhandel an den Tagen vor Silvester oftmals zu hören war, dass der Verkauf der Feuerwerksartikel zurückgehen würde, war in der Silvesternacht in Grenzach-Wyhlen davon nichts zu spüren. Vielmehr wurde geknallt und geböllert, und gewaltige Raketenbatterien entfalteten ihre Bilder am Nachthimmel. Vor allem entlang der Basler und Markgrafenstraße in Grenzach sowie im Ortszentrum von Wyhlen begann der pyrotechnische Zauber bereits 30 Minuten vor Mitternacht und hielt bis weit in den Neujahrsmorgen an.

Ruhig und besinnlich, fast wie ausgestorben präsentierte sich die Doppelgemeinde indes in den Stunden vor Mitternacht. In dieser Zeit fieberten viele Bürger entweder zuhause oder bei entsprechenden Silvestermenüs in den Speisegaststätten dem Jahreswechsel entgegen, während einige Jugendliche durch die Gemeinde zogen und bereits vor Mitternacht ihre mitgeführten Böller lautstark zur Detonation zu bringen. Daneben konnte man in der Silvesternacht auch Eltern mit kleineren Kindern beobachten. Auch sie brannten bereits weit vor Mitternacht ihre Wunderkerzen ab, um ihrem schlaftrunkenen Nachwuchs den Silvesterzauber näher zu bringen.

Die Szenerie änderte sich dann schlagartig, als Glockengeläut und die ersten Raketen den Jahreswechsel am Nachthimmel verkündeten. Die Menschen stürmten auf die Straßen und Plätze, um dort ihr Silvesterfeuerwerk abzubrennen. Andere nahmen ihre Sektflaschen und Sektgläser aus den Lokalitäten mit nach draußen, um dort auf den Jahr 2017 anzustoßen. Der Himmel über der Doppelgemeinde erleuchtete derweil in allen Farben, und es schien so, dass die Feuerwerksindustrie noch mehr Schwarzpulver und noch mehr Leuchtmittel in ihre Raketen hineingezaubert hatten.

Fröhlich und ausgelassen feierten die Menschen auf den Straßen auf diese Weise den Jahreswechsel, wenn es auch Gegenden in der Doppelgemeinde gab, wo nichts vom Silvesterzauber zu sehen und zu spüren war. Hier schienen die Menschen eher ruhig und beschaulich ins Jahr 2017 hinüberzugleiten.

Bei aller Fröhlichkeit gab es in der Silvesternacht aber auch den ein oder anderen Wermutstropfen, als Jugendliche und Erwachsene entlang der Grenzacher Markgrafenstraße und auch anderswo ihre Kanonenschläge und Böller auf vorbeifahrende Autos warfen, und es zu gefährlichen Ausweichmanövern der Fahrzeuglenker kam. Doch die überaus große Feierfreude der Bürger war davon jedoch nur wenig beeinträchtigt.