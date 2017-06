Grenzach-Wyhlen Nur wenige wagen den Sprung

Grenzach-Wyhlen (mv). Zum Saisonstart des von der DLRG-Ortsgruppe Grenzach-Wyhlen unter der Leitung von Werner Langer begleiteten Rheinschwimmens am Montag kamen nur wenige Rheinschwimmer. Vielen war es noch etwas zu kalt, obwohl tatsächlich 19,5 Grad Celsius Wassertemperatur gemessen werden konnten. Diejenigen, die sich indes ins kühle Nass stürzten, genossen das erstmalige DLRG-Rheinschwimmen in vollen Zügen und am Ende sprachen sie von wohltuender Frische, die sie an einem eher schwülwarmen Frühlingstag empfanden.

Begleitet wurden die Rheinschwimmer vom DLRG-Rettungsboot unter der Leitung von Werner Langer und von den DLRG-Rettungsschwimmern, die beim Start des Schwimmens am Montag eindeutig die Oberhand im Wasser hatten.

Das DLRG-Rheinschwimmen findet ab sofort jeden Montagabend statt. Treffpunkt ist jeweils um 19 Uhr am Kassenhäuschen des Freibades in Grenzach. Von dort aus marschieren die Rheinschwimmer zum Startpunkt am Schacht in Wyhlen. Ältere und gehbehinderte Teilnehmer fährt die DLRG-Ortsgruppe zum Start.