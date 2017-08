Grenzach-Wyhlen Örtliche Betriebe zeigen Leistung

Von Tim Nagengast

Der Handwerker- und Gewerbeverein Grenzach-Wyhlen (HGV) verwandelt die Gartenstraße am Freitag, 13. Oktober, in eine bunte Festmeile. Rund 35 Firmen und Betriebe werden sich beim „Erlebniseinkauf“ präsentieren.

Grenzach-Wyhlen. „Wir wollen vor allem zeigen: Bei uns in Grenzach-Wyhlen gibt es eigentlich alles“, umreißt HGV-Vorsitzender Joachim Schlageter die Idee, die auch hinter der fünften Auflage des „Erlebniseinkaufs“ in Wyhlen steht. Händler, Dienstleister, Handwerker und weitere Firmen aus der Doppelgemeinde wollen dort Leistung und Service zeigen, ihre Angebote präsentieren und – eingebettet in einen unterhaltsamen Straßenfestcharakter – überzeugen, dass es sich lohnt, die Angebote der örtlichen Betriebe zu nutzen. Dies gelte vor allem in Zeiten des steigenden Internethandels, erläutert Schlageter. „Und natürlich wollen wir mit der Aktion das Ortszentrum beleben.“

Dies geschieht, wie der 46-Jährige sagt, „kurz und knackig“. Denn der „Erlebniseinkauf“ findet ausschließlich am genannten Freitag statt. Los geht es um 14 Uhr, die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Tobias Benz ist für 15 Uhr angesetzt. Gekauft, gestaunt und gefeiert werden kann bis 20 Uhr.

Der HGV bewirbt den im Volksmund „Gartenstraßenfest“ genannten „Erlebniseinkauf“ als „autofreie Einkaufs- und Erlebnis-Meile“, wie auf den gelb-orangen Plakaten des Gewerbevereins zu lesen ist. Dazu werden Gartenstraße und Teile der Straße „In den Abtsmatten“ von 10 bis 24 Uhr in eine Fußgängerzone umgewandelt. Mittelpunkt der Meile ist der Kreuzungsbereich beim „Spielzüg-Lädeli“, der, so Schlageter, zum „Event-Platz“ werden soll. Auf der in Wyhlen als „Roter Platz“ bekannten Fläche wird ein breitgefächertes Unterhaltungsprogramm für Unterhaltung sorgen. Der Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins steht diesbezüglich noch in Verhandlungen mit mehreren Vereinen und Einrichtungen, sodass dieser Teil des „Erlebniseinkaufs“ noch nicht genau bis ins Detail abgestimmt ist. „Wir machen aber auf jeden Fall einiges“, macht Joachim Schlageter es spannend.

Nicht zu kurz kommen wird im Ortskern von Wyhlen natürlich auch die Bewirtung. Entlang der Gartenstraße wird es mehrere Verpflegungsstände, darunter Raclette, geben, dazu Bierbrunnen und Getränkeanbieter. Die Bewirtung übernehmen sowohl Vereine als auch einige „Gewerbliche“. Um den Festcharakter der Veranstaltung hervorzuheben, wird die Festmeile wieder mit Bänken, Tischen und Stühlen möbliert – eine Idee, die laut Schlageter immer sehr gut ankommt beim Publikum. „Dann können die Menschen dort sitzen, einkaufen, schauen, sich treffen und sich unterhalten“, umreißt der Vorsitzende die Idee. „Wir vom HGV freuen uns schon auf viele nette Gespräche“, sagt er.

Wie gewohnt ist der Handwerker- und Gewerbeverein nicht geizig, wenn es darum geht, einer Veranstaltung noch die Krone aufzusetzen. Dies ist am 13. Oktober eine mit ansehnlichen Preisen bestückte Tombola. Unter anderem können die Besucher ein Fahrrad sowie einen Reisegutschein gewinnen.

Um teilnehmen zu können, benötigt man ein Flugblatt, mit dem der „Erlebniseinkauf“ in Kürze beworben werden soll. Diese werden in vielen Geschäften der Doppelgemeinde aufliegen und auch noch am „Gartenstraßenfest“ selbst erhältlich sein. Die „Flyer“ beinhalten ein abtrennbares Los mit einer Nummer, das während der Festmeile in eine Box geworfen werden muss. Zum Ende der Veranstaltung, gegen 20 Uhr, werden die Gewinner direkt gezogen. „Die jeweiligen Gewinnernummern werden ausgerufen. Die potenziellen Gewinner müssen aber dann auch während der Ziehung vor Ort sein“, stellt Joachim Schlageter klar.

Die im HGV organisierten Mitgliedsfirmen, -betriebe und -geschäfte sorgen regelmäßig für die Belebung der Gemeinde. So wird der „Erlebniseinkauf“ im Wechsel in den beiden Ortsteilen veranstaltet – dieses Jahr in Wyhlen. In Grenzach ist die Aktion unter dem Namen „Baslerstraßenfest“ ein Begriff.

Höhepunkt ist die alle fünf Jahre in der Hochrheinhalle stattfindende große Gewerbeschau. „Die nächste steht im kommenden Jahr an“, sagt Jo­achim Schlageter. „Und nur sechs Wochen nach unserem Erlebniseinkauf in Wyhlen ist ja schon wieder Weihnachtsmarkt in Grenzach“, ergänzt er.