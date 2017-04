Grenzach-Wyhlen Oft reicht schon eine bessere Markierung aus

Grenzach-Wyhlen (mv). Die IG Velo ist mit dem Radwegenetz in Grenzach-Wyhlen sehr zufrieden und lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde. Die Bereitschaft, die Belange der IG Velo betreffende Informationen rasch weiterzugeben, sei erfreulich hoch, sagte Friederike Cyriacks beim jüngsten Treffen der Ortsgruppe am Donnerstag.

„Critical Mass“

Als neue Aktion der IG Velo in diesem Jahr kündigte sie eine sogenannte „Critical-Mass“-Tour durch Grenzach-Wyhlen am 21. Juli dieses Jahres an. Dabei will die IG auf sich aufmerksam machen und dafür werben, dass auch die Velofahrer zum Verkehr zählen. Die Tour, die um 18.30 Uhr an der Hochrheinhalle in Wyhlen beginnt und über den Zoll am Hörnle, die davor liegende Baustelle am Bahnübergang und wieder zurück nach Wyhlen führt, steht daher unter dem Motto „Wir sind auch Verkehr“, wie Cyriacks berichtete.

Als kritisch für Fahrradfahrer bewertete die IG Velo die Fahrbahn im Grenzacher Hornrain, die vor allem kurz vor dem Bahnübergang tiefe Löcher im Belag aufweist. Dieses Problem hat sich aber in Kürze erledigt, da der Hornrain ab Montag, 10. April, gesperrt und neu geteert wird (wir berichteten gestern).

Vorschläge und Kritik

Als dringend verbesserungswürdig betrachten die Mitglieder der IG Velo die Querungsmöglichkeit für Radler und Fußgänger an der B 34 oberhalb der Hieber-Filiale. Vor allem Radfahrer würden oftmals nicht erkennen, dass sie an dieser Stelle auf den nördlich gelegenen Fahrradweg wechseln könnten, wenn sie auf der Südseite aus Richtung Wyhlen weiter in Richtung Grenzach fahren wollten. Ideal wäre an dieser Stelle eine rote Fahrbahnmarkierung, lautet die Forderung der IG Velo.

Als schlecht werden weiterhin die Bedingungen für Fahrradfahrer am Hörnle-Zoll betrachtet, wenn man mit dem Velo aus Basel in Richtung Grenzach fährt. In diesem Bereich würden die dort aufgestellten Kunststoff-Baken die Fahrradfahrer zum Ausweichen zwingen, so dass es oft zu gefährlichen Verkehrssituationen (wir berichteten).

Als „insgesamt ungünstig“ bezeichnete IG-Mitglied Dieter Flum die Tempo-30-Beschilderung an der B 34. Oftmals sehe man diese Schilder zu spät. Einige Schilder seien sogar regelrecht verdeckt aufgestellt worden, sodass man sie gar nicht erkennen könne.

Sternfahrt

Am 2. Juni findet eine Sternfahrt ins Dreiländermuseum nach Lörrach statt, um dort die Ausstellung „200 Jahre Fahrrad“ zu besuchen. Sie steht unter dem Motto „Faszination Fahrrad – Von der Draisine zum E-Bike“. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Friedhof in Grenzach.