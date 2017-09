Grenzach-Wyhlen Ohrfeige für CDU

Nachrichten-Ticker

21:59 Lammert: Einzug der AfD wird eine Herausforderung

Berlin - Bundestagspräsident Norbert Lammert hält den Einzug der AfD in den Bundestag für eine Herausforderung für den Parlamentarismus. "Ich habe aber auch keinen Zweifel daran, dass der deutsche Parlamentarismus diese Herausforderung bewältigt", sagte Lammert im ZDF. Wenn versucht werden sollte, den Bundestag als "Aufmarschfläche für Demonstrationen" zu nutzen, werde der künftige Bundestagspräsident der AfD das Selbstverständnis und das Reglement des Deutschen Bundestages schnell verdeutlichen. Lammert scheidet nach der Wahl aus dem Parlament aus.

21:54 Lindner wird FDP-Fraktionschef im Bundestag

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner soll Fraktionschef seiner Partei im Bundestag werden. FDP-Vize Wolfgang Kubicki will ihn bei der konstituierenden Sitzung der Fraktion vorschlagen, wie in FDP-Kreisen zu erfahren war. Lindner führte die FDP nach vier Jahren wieder zurück in den Bundestag. Die Liberalen lagen bei den ersten Hochrechnungen bei gut zehn Prozent der Stimmen. Nachdem die SPD eine Wiederauflage der großen Koalition ausgeschlossen hat ist jetzt eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen am wahrscheinlichsten. Lindner sagte, die Liberalen wollten Verantwortung übernehmen.

21:53 Berlin: Computerprobleme verzögern Übermittlung der Wahlergebnisse

Berlin - Die Übermittlung von Wahlergebnissen an die Landeswahlleitung in Berlin verzögert sich wegen eines Serverproblems. Das sagte Geschäftsstellenleiter Geert Baasen der Deutschen Presse-Agentur. Demnach kann die Wahlleitung derzeit weder Ergebnisse aus den Stimmbezirken empfangen noch diese an die Öffentlichkeit kommunizieren. Das IT-Dienstleistungszentrum des Landes arbeite an der Lösung der Probleme, so Baasen. Bei Testläufen vor der Wahl habe alles funktioniert.

21:52 Grüne erwarten schwierige Gespräche vor Regierungsbildung

Berlin - Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt erwartet ein hartes Ringen um die Bildung einer möglichen Koalition aus Union, FDP und Grünen. "Ich bin sicher, wir werden uns da streiten, es wird hart werden, das wird schwierig werden, es wird kompliziert werden", sagte sie in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF. "Ich weiß nicht, ob es zu einem Ergebnis kommen wird." Auf die Frage, ob sie ein Jamaika-Bündnis reizen würde, entgegnete sie: "Das ist nicht die Kategorie. Da geht es um Ernsthaftigkeit und um Verantwortung." Zugleich stellte sie Bedingungen für ein Regierungsbündnis.

21:51 Merkel zuversichtlich für Regierungsbildung bis Weihnachten

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hält es für möglich, dass eine neue Regierung trotz schwieriger Koalitionsverhandlungen bis Weihnachten im Amt ist. Auf die Frage, wie zuversichtlich sie sei, den Deutschen bis Weihnachten eine stabile Regierung präsentieren zu können, sagte sie in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF: "Ich bin generell immer zuversichtlich. Und außerdem: Seit vielen Jahren habe ich das Motto: in der Ruhe liegt die Kraft." Die SPD-Spitze hat nach den schweren Verlusten bei der Bundestagswahl den Gang in die Opposition angekündigt. Möglich bleibt eine Jamaika-Koalition.